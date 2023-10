Face à la guerre Israël-Palestine: L’Ambassadeur Edon sort la clé de la paix au moyen orient

Vues : 36

LA SOLUTION A DEUX ETATS : CLE DE LA PAIX AU MOYEN-ORIENT

Depuis le 7 octobre 2023, le monde est encore confronté à un autre drame qui mobilise l’attention collective. Aucun pays n’y est resté indifférent, car si on n’y prend pas garde, cet affrontement sanglant entre deux peuples du Moyen-Orient peut se transformer en un conflit mondial avec des conséquences dévastatrices.

La cause palestinienne en perte de vitesse

Vieille de 75 ans, la crise israélo-palestinienne demeure encore vivace aujourd’hui, comme l’a prouvé la tragique scène du weekend de la première semaine de ce mois d’Octobre 2023.

En vertu du calme relatif connu ces dernières années, on aurait cru que la paix est enfin instaurée dans la région, mais ce n’est qu’une apparence. Le fonds du problème demeure intact malgré la récente normalisation des relations avec Israël et certains pays arabes.

Il est incroyable de constater que dans ce processus de rétablissement des liens avec l’Etat hébreux, la cause palestinienne est mise à l’écart, donc en faveur de l’autre partie. Certains pays arabes le font pour des raisons économiques et d’autres pour des considérations militaires. Quelles que soient les raisons, il est clair que tous ces Etats ont cédé à la pression américaine devenue très forte sous l’administration du président TRUMP.

On se souvient que cette administration ne cachait pas son soutien à la politique de colonisation des terres palestiniennes. Aussi, en signe de reconnaissance, une zone nouvellement occupée en 2020, est-elle baptisée du nom de Trump. En effet la colonisation des terres des voisins permet à l’Etat juif petit en superficie, d’agrandir son territoire, en violation des résolutions des Nations-Unies et du droit international.

Les pays arabes qui renouent avec Israël pour bénéficier de son expertise militaire, doivent se rendre compte maintenant que la puissance militaire de Tel-Aviv, a des limites, car pour combattre un petit mouvement islamiste, les Etats-Unis ont dû lui venir rapidement en aide sous toutes ses formes, y compris la mise à sa disposition du plus grand bateau porte-avions militaires du monde.

La conférence internationale sur la paix au Moyen-Orient tenue au Caire le 21 Octobre a, bien sûr, demandé le cessez-le-feu. Mais cette mesure ne suffit pas, si elle n’est pas couplée d’une décision ferme d’actions basée sur la vérité et la justice, ainsi que sur les enseignements découlant de l’escalade en cours.

Le doute de l’attaque surprise et probable calcul politique

Connaissant l’efficacité et la force des services de renseignements israéliens qui disposent des informateurs dans la bande de Gaza, une zone en permanence surveillée par des moyens électroniques assez sophistiqués, on a du mal à croire à une attaque surprise de Hamas.

Si tel est le cas, le mythe de l’invincibilité de l’armée israélienne, est alors tombé, car un petit groupe armé a pu perturber son arsenal militaire. Il s’en suit que la force armée de Hamas n’est pas à sous-estimer et qu’il faut compter avec elle. De ce constat se dégage l’observation que la ferme détermination d’un peuple à recouvrer son droit souverain, est plus forte que les armes.

Ne peut-on pas supposer que l’attaque de Hamas est connue à l’avance, mais on a laissé faire en vue de s’en saisir pour régler des problèmes internes et externes ?

Nul n’ignore que depuis quelques mois, le premier ministre est confronté aux troubles et manifestations hostiles à sa réforme du système judiciaire qui réduit le pouvoir de la cour suprême en faveur de celui de l’Assemblée nationale. Beaucoup de citoyens voient à travers elle, une stratégie permettant au premier ministre d’échapper à ses ennuis avec la justice.

L’attaque du mouvement islamiste et la riposte disproportionnée du Tsahal, offre l’occasion de montrer que le gouvernement d’extrême droite au pouvoir, se préoccupe de la sécurité des Israéliens très divisés par cette fameuse réforme. Sur le plan externe, l’action de Hamas permettra de justifier et de poursuivre l’occupation des terres des voisins arabes, notamment palestiniennes, en vertu de la sécurité d’Israël. Les préparatifs en cours pour l’invasion terrestre de la bande de Gaza, en sont la preuve.

Quel que soit le schéma envisagé, cet évènement malheureux a fait du côté palestinien, à la date du 22 Octobre 2023, environ 4000 morts, près de 11000 blessés, d’innombrables disparus dans les ruines des immeubles bombardés, et la destruction de nombreuses infrastructures civiles et hospitalières.

Du côté israélien, environ 1800 morts, un millier de blessés et 200 otages à peu près. Le bilan encore provisoire est lourd et les parties en conflit, ont tous commis des crimes de guerre dans des proportions inégales. Mais la presse internationale parle moins de la responsabilité d’une partie belligérante que de celle de l’autre dans la commission de ces actes criminels.

Tout se passe comme si le droit international humanitaire est fait pour les uns et non pour les autres, ce qui a fait dire tout récemment par un politologue européen que « le temps de l’exploitation de l’homme par l’homme est révolu, c’est maintenant le temps de l’extermination de l’homme par l’homme ».

Les crimes de guerre et l’inefficacité de l’usage de la force

Si tel est le cas, que reprochons-nous alors au fasciste Hitler et aux auteurs de l’extermination de 6 millions de juifs pendant la deuxième guerre mondiale, extermination devenue un fonds de commerce, comme l’est le génocide Tutsi et Hutu modéré qui a amené les grandes puissances à se taire sur les violations des droits de la personne par l’homme fort de Kigali.

L’histoire du Moyen-Orient depuis la création de l’Etat d’Israël le 14 Mai 1948, les guerres successives, les trois intifada, les massacres quotidiens des palestiniens non armés, l’érection des murs et barbelés de séparation aux frontières et les multiples actions violentes quasi permanentes, sont la preuve éloquente que la solution à ce problème, n’est pas militaire mais diplomatique.

L’élimination physique des dirigeants de Hamas, l’extermination de ses membres, le blocus partiel ou intégral de Gaza, ne suffiront pas pour préserver la paix, car l’usage de la force aussi intense soit-elle, ne saurait effacer de l’esprit des palestiniens l’idée et la ferme détermination de recouvrer leur droit souverain.

La solution est connue depuis 1948 par la résolution de l’ONU relative à la création de deux Etats vivant côte à côte : Israël et la Palestine. Pourquoi l’un existe depuis des décennies et l’autre n’est pas créé à ce jour ? Pourquoi veut-on nier à une partie le droit de manifester son mécontentement par les moyens à sa disposition, pendant que les massacres et crimes perpétrés par l’autre sont considérés comme son droit à se défendre ? Le monde est-il devenu une jungle où la raison du plus fort est toujours la meilleure ?

Le coup de force de Hamas du 7 Octobre dernier peut être considéré comme une manière de rappeler au monde entier la cause palestinienne qui est en train de passer dans l’oubli. La reprise des relations des pays arabes avec l’Etat juif sans l’exigence de la création de l’Etat palestinien comme une contrepartie, en est une preuve.

On comprend alors que l’Arabie Saoudite en pleine négociation avancée avec Tel Aviv, gênée par les représailles israéliennes disproportionnées dans la bande de Gaza, ait décidé de suspendre le processus de rétablissement des liens. Hamas a ainsi atteint l’un de ses objectifs, car dans le monde arabe ce pays est d’une importance considérable, et mieux il est le gardien des lieux saints de l’islam.

Tant que l’Etat de la Palestine ne verra pas le jour, la paix sera une denrée rare en Israël, malgré sa puissance militaire et en dépit du caractère guerrier et dominateur de sa population. Il est heureux d’entendre le président américain Joe Biden parler durant sa visite à Tel Aviv de la solution à deux Etats. Washington le reconnait et l’a souvent évoqué, mais elle ne fait pas assez pour qu’il en soit ainsi, parce que cela n’est pas du goût de Tel Aviv, enfant chéri, inconditionnellement protégé par l’Occident, et aucun pays aussi puissant soit-il ne veut le lui imposer, surtout en cette période pré-électorale aux Etats-Unis.

En effet le déplacement vers Tel Aviv du président américain le 19 Octobre 2023 pour exprimer de vive voix son soutien à l’Etat hébreux, n’est pas anodin. Il rempile pour un second mandat présidentiel en 2024. Or le lobby juif américain est si fort et organisé que sans son soutien, il est difficile d’être élu.

Recommandations pour la paix

La solution à deux Etats est la clé de la paix dans cette région. Sans elle, la paix et la sécurité ne seront pas durables, mais juste apparentes et fragiles comme l’a démontré l’évènement du 7 Octobre devenu cyclique et sans fin jusqu’à nouvel ordre.

Tant que les Etats-Unis ne pèseront pas de leur poids pour amener Israël à accepter la création de l’Etat de la Palestine, aucune avancée n’interviendra et la paix ne serait qu’un vœu pieux.

Il importe donc que les pays arabes taisent leurs différends et contradictions internes pour s’unir en vue d’user de leurs relations avec les Etats-Unis pour obtenir de cette nation de façon ferme l’avènement de l’Etat de la Palestine. En effet le langage de Washington, grand défenseur d’Israël, est le seul qu’entend et comprend Tel Aviv.

Une fois que cette initiative sera prise et mise en œuvre, le reste du monde viendra en appui au monde arabe, comme le font les pays occidentaux à l’Etat juif. La création de cet Etat décidée depuis 75 ans par la communauté internationale n’est plus à négocier, elle s’impose. Il ne reste qu’à définir les modalités pratiques de sa réalisation dans les meilleurs délais.

Tous les supporteurs d’Israël feraient mieux d’œuvrer dans ce sens, s’ils aiment vraiment le peuple juif qui a tant souffert par le passé et dispersé à travers le monde. Il mérite aujourd’hui la paix, la sécurité, la quiétude. Ce peuple qui par son génie, a su transformer le désert en verger, peut beaucoup apporter à l’humanité, pourvu qu’il reconnaisse au peuple palestinien son droit souverain dans le cadre d’un Etat jouissant des limites frontalières de 1967 internationalement reconnues.

Jean-Pierre A. EDON, Ambassadeur

Spécialiste des questions internationales.