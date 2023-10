Construction de la route Sèmè kpodji- Porto-Novo: Wilfried Houngbédji évoque les recommandations du gouvernement pour ce projet d’envergure  

Vues : 244

Lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est prononcé sur les implications que pourraient avoir les travaux de construction de la route Sèmè Kpodji- Porto-Novo. A la question de savoir si les travaux ne vont-ils pas empêcher la circulation des populations vu que c’est ce trajet qui rallie la ville capitale à Cotonou, Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré les uns et les autres que « la voie ne sera pas barrée ». Selon lui, c’est un pont qui sera réalisé en 2 x 2 et plus en hauteur afin qu’il y ait un meilleur tirant d’eau en dessous du pont pour favoriser le transport fluvial. Ainsi, pour faciliter la circulation avant la fin des travaux, le porte-parole a précisé que l’entreprise en charge de la réalisation de l’infrastructure va s’employer à réaliser un côté et dévier le trafic de l’autre côté, le temps que le premier s’achève. Au terme donc de la réalisation du pont, Wilfried Houngbédji a fait savoir que des embarcations d’une certaine dimension pourraient passer assez fréquemment sur le fleuve et la lagune pour drainer des passagers d’un côté comme de l’autre. « C’est un projet d’envergure et on ne peut pas réaliser ce projet en empêchant radicalement les populations de circuler d’où les recommandations du gouvernement à l’entreprise pour faire en sorte que les travaux se mènent concomitamment avec la circulation ordinaire des populations », a dit le porte-parole. Par ailleurs, Wilfried Houngbédji, rappelle qu’il y aura de temps en temps des perturbations liées aux travaux et que les populations riveraines sont appelées à comprendre que ces perturbations ne dureront que le temps des travaux. « Et après, place à l’aisance, au bonheur, de circuler sur une infrastructure moderne et pratique qui rapproche davantage les gens parce qu’en 2 x 2 on mettra peut-être désormais 5 minutes seulement entre le pont de Porto-Novo et le carrefour Sèmè, plutôt que de faire 10 à 15 minutes. On ne mange pas la route mais la route faire manger parce que si elle vous fait gagner du temps si elle vous fait économiser de l’argent parce que vous économisez du carburant », a expliqué le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji.