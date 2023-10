20ème  Conférence des Ministres des Affaires étrangères des pays nordiques et d’Afrique:  Olushegun  Bakari soutient un partenariat renforcé entre les États

Vues : 14

Ce que vous devriez savoir : Les travaux de la 20ème Conférence des Ministres des Affaires étrangères des pays nordiques d’Europe et d’Afrique se sont déroulés à Alger du 16 au 17 octobre 2023. Cette rencontre ayant réuni trente représentants d’États, dont vingt Ministres des Affaires étrangères vise à promouvoir un partenariat plus accru et dynamique entre ces pays. « Renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes ». C’est autour de ce thème que se sont axés les travaux de ce 20ème Conférence des Ministres des Affaires étrangères des pays nordiques d’Europe et d’Afrique. Les cinq pays nordiques étaient la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande et l’Islande. La délégation béninoise conduite par le ministre Olushegun Adjadi Bakari a saisi l’occasion de ces assises pour promouvoir sa vision d’un partenariat renforcé entre les pays nordiques et l’Afrique dans un contexte de défis sécuritaires, économiques et climatiques de plus en plus pressants.

Entre les lignes : En marge de ces travaux, le ministre Olushegun Adjadi Bakari a échangé avec certains de ses homologues dont le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda, Dr Vincent Biruta, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger de l’Algérie, de Monsieur Ahmed Attaf et le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Lars Lokke Rasmussen. Ces rencontres ont permis au chef de la Diplomatie béninoise d’aborder avec ses interlocuteurs, divers sujets visant le renforcement et la dynamisation des relations entre leurs pays. Le Royaume du Danemark et le Bénin partagent par exemple, des valeurs essentielles comme la Bonne Gouvernance, l’égalité des genres et l’inclusion.

Par ailleurs : Après Alger, le ministre Bakari s’est rendu en Angleterre, où il a pris part à des échanges au Royal Institute of International Affairs, un Institut de réflexion, basé à Londres plus connu sous le nom de Chatham House. En présence des décideurs politiques, de hauts représentants d’entreprises, de diplomates, d’experts, le Chef de la Diplomatie béninoise a défendu l’idée d’un Bénin, jouant un rôle dans la préservation de la paix et de la stabilité régionale pour le bien-être des populations.

A. T.