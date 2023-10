Fédération béninoise de Volley-ball : Le conseil fédéral tenu, l’ouverture de la saison 2023-2024 annoncée pour décembre prochain

Vues : 12

Le président Ali Yaro lors du conseil fédéral

Les activités de la saison 2022-2023 au niveau de la Fédération béninoise de volleyball ont été passées en revue. Il en est de même pour les activités de la saison à venir. C’est lors du conseil fédéral tenu par les acteurs du volley-ball, le samedi 21 octobre 2023, dans la salle de conférence N°2 du Ministère des sports. Cette session de travail a été présidée par le Président du comité Exécutif, Ali Yaro Sourakatou. Selon les informations, elle a été élargie aux ligues régionales représentées par leur président ou secrétaire général et ensuite aux clubs du championnat professionnel. Après la présentation du bilan de la saison par le comité exécutif, les clubs ont dans leur ensemble salué la remarquable organisation du championnat professionnel sur tous les plans avec un satisfecit à l’arbitrage qui, par le passé, était source de grandes contestations. Les clubs ont aussi fait des propositions dans le sens de donner plus de compétitions aux clubs du championnat professionnel afin de permettre aux joueurs d’avoir beaucoup de matchs à leur actif. Le comité exécutif a pris bonne note des différentes préoccupations des clubs et a promis de trouver une solution à travers une séance de travail au niveau des ligues dans les prochains jours. Au niveau de la Première league et de la Coupe de la ligue, les ligues régionales qui ont accueilli ces deux compétitions notamment celles du Borgou-Alibori et de l’Ouémé/plateau ont reçu des lauriers de la part des acteurs du volleyball.

Les activités de la nouvelle saison

Pour la saison 2023-2024, le conseil a confié l’’organisation de la Première league et de la Coupe de la ligue aux ligues de l’Atacora/Donga et du Zou/Collines. En prélude au démarrage du championnat professionnel, il a été demandé aux clubs de finir les formalités administratives au plus tard le 03 novembre prochain. Les ligues ont été instruites de recenser les clubs inscrits au championnat professionnel 2023-2024 dans les brefs délais et de soumettre au comité de gestion de la ligue professionnelle. En attendant d’avoir le point sur le nombre de clubs inscrits, le mois de décembre a été retenu pour le démarrage de la nouvelle saison.

La photo de famille au terme du conseil

Un rappel du reste des activités à venir notamment le Cours Niveau 2 Fivb qui aura lieu à Porto-Novo du 20 au 25 novembre 2023 (avec des entraîneurs du Bénin, du Cameroun, du Mali, du Togo et du Burkina), la participation à la compétition ACNOA (Association des comités nationaux olympiques africains) Zone 3 avec la sélection nationale sénior dames, la phase continentale des éliminatoires Jeux Olympiques de beach volley et les éliminatoires Zone 3 des jeux africains (beach volleyball et volleyball), a été fait. Le conseil fédéral a reçu la visite surprise du Président de la Fédération sœur de handball, Sidikou Karimou qui est venu dire son admiration et ses encouragements à la famille du volleyball béninois pour les efforts consentis sur le chemin de la professionnalisation de la discipline. A préciser qu’au terme de la séance, des matériels ont été remis aux ligues par le comité exécutif. Ensuite, les bureaux du nouveau siège de la Fédération sis à Ayelawadjè (Akpakpa) ont été présentés à tous les acteurs.

Anselme HOUENOUKPO