Vie des parties politiques:  Le Réseau Ousmane Traoré se rallie à Moele-Bénin

Après leur démission de l’Union Progressiste le Renouveau (Up-R), les militants du Réseau Ousmane Traoré (Rot) ont rejoint le Mouvement des Élites Engagés pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin). La cérémonie d’adhésion s’est déroulée à la salle d’alphabétisation de Parakou le samedi 21 octobre 2023 devant une impressionnante foule de militants dudit réseau. C’est le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji en présence de plusieurs membres de du bureau national du parti, qui a reçu l’adhésion du jeune leader Abdoulaye Ousmane Traoré et ses militants. Selon la présidente du réseau, Rachidath Amadou, la vocation du réseau Ousmane Traoré est le bien-être des populations. Pour sa part, Abdoulaye Ousmane Traoré a précisé ce qui justifie le choix de Moele-Bénin. « J’ai fait un rêve et c’est ce rêve qui nous a conduits ici. J’ai fait un rêve où le parti Moele-Bénin a détourné tous les pronostics de différentes formations politiques. Le parti Moele-Bénin a embrouillé toute la situation politique du Bénin », a-t-il révélé. Il s’est engagé par la suite à faire le chemin ensemble avec Moele-Bénin. « Nous sommes en train sceller avec la bénédiction du chef de l’Etat le nouveau Bénin de ce jour. C’est ce qui permet de vous dire qu’on ne parlera plus du Rot mais plutôt de Moele-Bénin » a-t-il affirmé. Le président Jacques Ayadji et sa délégation ont été rassurés qu’ils pourront désormais compter sur le réseau pour l’enracinement de Moele-Bénin à Parakou en particulier et dans tout le septentrion pour de grandes victoires.

Alban TCHALLA