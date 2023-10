OHADA: Eglises et mosquées devront tenir une comptabilité

Vues : 43

A partir du 1erjanvier 2024, toutes les églises et mosquées du Bénin comme celles de 16 autres pays relevant de l’espace OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) doivent tenir une comptabilité. C’est l’une des décisions prises lors de la 53e session du Conseil des ministres tenue le 22 décembre 2022.Selon le communiqué final, les travaux de cette session ont débouché sur l’adoption d’un Acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif, en abrégé SYSCEBNL. Il précise par ailleurs que le Règlement portant création, organisation et fonctionnement de la Commission de Normalisation Comptable a été réformé pour donner naissance à une Commission de Normalisation pour la Profession Comptable, avec une composition enrichie et des attributions plus étendues. Ces organisations religieuses sont désormais appelées à payer des impôts et des TVA comme des associations, les ONG, les projets de développement et les ordres professionnels.

Le système comptable des entités à but non lucratif est un système d’organisation de l’information financière ayant pour but de présenter les états financiers reflétant l’image fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation de trésorerie des entités à but non lucratif afin de répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs de ces informations.