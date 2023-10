Lutte contre le Diabète, le Cancer Infantile et le Cancer des seins : Lions club Cotonou La Couronne indique le chemin à suivre aux populations d’Akpakpa Dodomè

Vues : 3

Le présidium à l’ouverte de la séance de sensibilisation

Informer les jeunes, femmes et hommes sur l’existence, les méfaits et les moyens de prévention et de lutte contre les maladies comme le diabète, les cancers infantiles et les cancers des seins. Tel est ce que vise le Lions club Cotonou La Couronne avec sa tête Yacoubou Onitchango qui a organisé à la Maison des jeunes d’Akpakpa Dodomè une séance de sensibilisation grand public sur ces différentes maladies. C’était le samedi 21 octobre 2023. Cette séance de sensibilisation sur le Diabète, le Cancer Infantile et le Cancer des seins a débuté par les mots de bienvenue de Honduras Sèdjide, Conseiller Municipal qui a invité les populations à suivre attentivement les différents messages des experts en santé. A sa suite, Yacoubou Onitchango a remercié les habitants du quartier Akpakpa Dodomè qui ont massivement effectué le déplacement. Il a dans son message d’ouverture précisé que cette initiative s’inscrit dans la vision de la Présidente International et répond à une recommandation du Gouverneur du District 403-A4 pour célébrer Octobre Rose. Il a également rappelé le rôle de coordination que jouent la Présidente de la Région 2 et du Président de la Zone 23 pour l’atteinte des objectifs des clubs en général et ceux de Cotonou La Couronne en particulier.

Pour cette activité, La Couronne a sollicité l’expert de l’ONG Mata Yara qui œuvre depuis des années sur ces thématiques. Hermyone Adjovi, présidente de l’ONG Mata Yara et Docteur Doriane Ondemba, responsable section santé de l’ONG Mata-Yara ont dans leur communication permis aux citoyens présents d’en savoir davantage sur le Cancer Infantile.

La photo de famille au terme de la séance

Après avoir énuméré quelques symptômes (Douleur partout dans le corps, testicule, une plaie, le sang peut être attaqué avec des saignement du nez), la présidente Adjovi a invité la population à se rendre immédiatement à l’hôpital. Elle a tenu à rassurer les populations de la prise en charge des enfants. La présidente de l’ONG Mata Yara a remercié, le gouvernement Talon pour avoir décidé de prendre en charge les enfants atteints du Cancer Infantile. La séance qui a connu la participation d’une dizaine de membres de la Couronne s’est achevée par un partage de repas avec la population, pour répondre à une autre mission du Lions International, celle de lutter contre la faim dans le monde.

Anselme HOUENOUKPO