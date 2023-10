Changement à la présidence du parti Les Démocrates: Eugène Azatassou révèle les raisons du choix porté sur Yayi

Vues : 113

Sur l’émission ‘’90 mn pour convaincre’’ du dimanche 22 octobre 2023, le vice-président du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou a justifié le choix que Boni Yayi à la présidence du parti. A le croire, « Boni Yayi est un atout pour le parti » et le fait que ne soit plus éligible comme candidat, ne fait pas de lui inéligible à la tête du parti. Car, dit-il, ce n’est pas nécessairement le président du parti qui va leur représenter aux élections. « Le président Boni Yayi à l’opérationnel n’est pas rien pour nous », fait-il savoir. Même si les Démocrates ne veulent pas hésiter sur les compétences de Yayi, il se pose le problème de la rétrogradation d’Éric Houndété. A ce sujet, il a expliqué que personne n’a démérité dans son combat pour le parti, mais ils sont à un niveau où ils font face à un certain nombre de perspectives. « Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour affronter l’avenir. Ce que nous visons, c’est de nous mettre ensemble. Il faut avoir vécu au sein du parti pour comprendre. Au sein de tout parti, il y a quelques frissons, remous, mésententes et Les Démocrates n’échappent pas à la règle. Et pour les résoudre, la plupart du temps, c’est chez Boni Yayi », révèle-t-il. Si nous le mettons là, poursuit Eugène Azatassou, c’est d’abord pour la cohésion. « Nous voulons faire face à 2026 et il nous faut une cohésion sans faille de façon que nous puissions convaincre les électeurs que nous sommes à même de les diriger », va-t-il préciser.

L’invité de l’émission a indiqué aussi que Boni Yayi a une expérience de 10 ans à la tête du Bénin. « Il connait le Bénin. Il sait résoudre un certain nombre de crises. Il a été utilisé à foison pour résoudre des crises au niveau international et par conséquent, c’est un atout pour nous », soutient Eugène Azatassou avant d’ajouter : « on ne peut pas continuer à garder une structuration qui à notre avis, ne nous met pas ensemble pour le combat qui vient ».

Au cours de cette émission, Eugène Azatassou, l’un des nombreux vice-présidents du parti Les Démocrates a également appelé l’unicité des partis de l’opposition. « Nous avons vocation à rassembler tout ce qui bouge contre le pouvoir. On ne peut pas continuer à gérer le Bénin de cette manière », a-t-il laissé entendre.

Alban TCHALLA