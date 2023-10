Université d’Abomey-Calavi: L’apprentissage de la langue russe démarre ce lundi 23 octobre 2023

Vues : 17

L’Université d’Abomey Calavi dispose désormais d’un centre de formation en langue russe. Pour l’apprentissage de cette langue, les cours démarrent effectivement le lundi 23 octobre 2023 sur le campus de l’Uac. L’enseignement de cette langue à l’Université d’Abomey Calavi, sera dirigé par le Centre de formation ouverte en langue russe du Ministère de l’éducation de la Fédération de Russie. C’est une formation gratuite et certifiante qui va se faire en présentiel et à distance. L’accord de partenariat autorisant son enseignement, a été signé le jeudi 20 avril dernier, entre le vice-recteur Dmitry Kulikov de l’Université d’Etat de l’Education de Moscou et le Professeur Félicien Avlessi, recteur de l’Université d’Abomey-Calavi. À travers cet accord de partenariat, l’Université d’Etat de l’Education de Moscou offrira des bourses aux meilleurs étudiants du Centre. L’accord de partenariat prendra également en compte les autres universités du Bénin. Pour les étudiants désireux d’apprendre cette langue, ils peuvent s’inscrire via le lien: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx1GkPJz-qx9jZUtIYPm888R3wI[1]KjuCLI3bC-r8I5xsZHFg/viewform?usp=sf_lin

Alban TCHALLA