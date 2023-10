Réaction de Me  Jacques Migan à propos du siège inachevé du parlement: L’ancien bâtonnier attend du parlement une interpellation de l’ancien président  Boni Yayi

Vues : 23

« Boni Yayi n’est pas coupable mais il est responsable et doit en répondre »a réagi l’ancien bâtonnier, Jacques Migan sur Esae-Tv, le dimanche dernier. Interrogé sur l’éventualité des poursuites judiciaires à engager contre les acteurs responsables de la mauvaise gestion du chantier de construction de l’ancien siège de l’Assemblée Nationale à Porto-Novo, Me Migan a été catégorique :« Je ne dis pas que le président Boni Yayi est responsable, mais il faut qu’il en réponde, il faut qu’il soit interpellé par cette Assemblée nationale ». Le gouvernement béninois a entamé récemment la démolition du chantier inachevé. Abandonné depuis plusieurs années, ce chantier avait été lancé par l’ancien président Boni Yayi en février 2009 pour une durée de 24 mois, n’a pas pu être achevé, s’indigne Jacques Migan, qui qualifie ce chantier de « musée de la corruption » orchestré par l’ancien régime. L’invité de Esae tv, se dit être surpris de ne pas voir la justice interpellé Boni Yayi au sujet de cette affaire. A l’entendre, en plus des 22 milliards engloutis dans l’eau, il est prévu 2 milliards pour la destruction de l’immeuble, ce qui fait 24 milliards FCFA. C’est une somme astronomique qui équivaut au budget de l’exercice 2024 du parlement, note Me Migan qui ne comprend pas le silence autour de ce dossier. Convaincu qu’il faut clarifier ledit dossier, l’ancien bâtonnier attend du parlement une interpellation de l’ancien président : « …il faut qu’il soit interpellé par cette Assemblée nationale », lance-t-il. Car, justifie-t-il, il faut à un moment donné chercher à savoir ceux qui, à un moment donné ont pris de l’argent pour la réalisation de cette infrastructure : « Ils ont détourné 22 milliards, il faut qu’ils en répondent et ils doivent en répondre parce qu’on ne va pas laisser passer cette histoire », soutient Jacques Migan. Selon lui, il est indispensable de sanctionner les coupables :« qu’il soit président, qu’il soit ministre, qu’il soit fonctionnaire, qu’il soit député impliqué dans cette histoire, les concernés doivent prendre leurs responsabilités ».

L’interpellation de l’ancien président, Boni Yayi, pour Me Migan ne serait pas « un règlement de compte politique, puisqu’il ne sera pas interpellé en tant qu’individu simple, mais plutôt en tant qu’acteur de cette corruption ». Selon Jacques Migan, il doit être interpellé puisqu’il est président au moment des faits. A l’entendre le problème ne se situe pas au niveau de son statut d’ancien président. « Lorsque vous posez un acte de ce genre, vous devez vous attendre à ses conséquences », a-t-il martelé en évoquant les cas de plusieurs anciens présidents qui répondent des dossiers relevant de leur gouvernance.

Assise AGOSSA