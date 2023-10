Projet PAVIC: José Tonato et les mairies concernées signent la convention de la mise en œuvre

Vues : 1

Ce que vous devriez savoir :Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’adaptation des villes au changement climatique (Pavic), le gouvernement a procédé à la signature de la convention spécifique avec chacun des maires des communes partie prenante(Cotonou, Comè, Bohicon et Sèmè-Podji). La cérémonie a eu lieu le jeudi 19 octobre 2023, au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Présidée par le ministre José Tonato, elle a connu la présence des maires de Cotonou, Luc Atrokpo, de Bohicon, Rufino D’Almeida, de Sèmè Podji, Jonas Gbènamèto.

PAVIC en question :Elaboré et déjà en cours d’exécutiondans lesdites communes, le Pavic vise à accroitre les capacités d’adaptation des communes bénéficiaires au changement climatique. Ce programme est financé par l’Agence française de développement et le budget national. Il s’exécute suivant 4 composantes majeures. La première composante est la planification urbaine stratégique. La deuxième a trait à la mise en œuvre des infrastructures résilientes. La troisième et le renforcement des capacités et la conduite de changement, et la quatrième est afférente à la mise en œuvre du programme.

Ce qu’ils en disent :Souhaitant la bienvenue aux maires, le directeur général du développement urbain (Dgdu), Ghislain Hounou, a souligné que «cette signature de convention vise à garantir la pérennité des acquis du programme au niveau de chacune des quatre communes ». Selon lui, cet acte affirme la volonté du gouvernement de développer un partenariat fructueux déjà conclu entre l’Etat et l’ensemble des communes. Le ministre José Tonato a, pour sa part, expliqué que le Pavic est un cadre d’expérimentation de développement local dans un contexte difficile. Il va aider à construire les infrastructures résilientes dans les domaines de la voirie, de l’assainissement, les équipements urbains. Il a aidé à faire de la planification urbaine. « Le Pavic pour nous est comme un laboratoire. Il est un programme pilote avec des projets pilotes à travers lesquels nous allons apprendre à faire des constructions en matière de la résilience du changement climatique », a-t-il fait savoir avant d’inviter les maires à plus d’engagement. «La première dimension de la résilience, c’est la maintenance. Nous sommes dans un pays où l’entretien et la maintenance ne sont pas la notion la plus partagée. … et financer n’est pas le plus compliqué. C’est faire durer qui est le plus dure. C’est pourquoi nous disons symboliquement aujourd’hui que nous mettons ensemble nos efforts, que nous nous engageons à faire du Pavic un succès ».

Les engagements des communes sont de mettre à la disposition de l’Etat des sites ; d’assurer le fonctionnement du comité local (suivi technique) ; de faciliter l’implication des cadres et responsables communaux dans l’élaboration des documents d’urbanisme ; de mettre en application les documents ; de budgétiser les ressources ; de mettre en place une gouvernance qui favorise la gestion en renforçant les cadres qui s’en occupent dans leur position ; et surtout apprendre la maitrise d’ouvrage. Avant de procéder à la signature, les maires ont tenu à remercier le gouvernement à travers le ministre José Tonato pour ce programme qui contribue déjà au développement urbain de ses communes. Rufino D’Almeida, Jonas Gbénamèto et Luc Atrokpo ont tour à tour évoqué les bienfaits du Pavic au profit de leurs populations.

Entre les lignes :Ces 4 communes bénéficiaires du programme Pavic n’ont pas été choisies par hasard. Il s’agit des communes qui sont fortement marquées par les aléas des inondations, de l’érosion côtière, et d’autres aléas qui découlent directement des effets de changement climatique.

Anselme HOUENOUKPO