Période 2023-2027:  Une nouvelle politique nationale de la microfinance adoptée

En conseil des ministres du mercredi 18 octobre 2023, le gouvernement béninois a adopté une politique nationale de développement de la microfinance pour la période 2023-2027. Ce mécanisme va permettre de mettre à la disposition du ministère en charge de la Microfinance, un nouveau document de référence pour le sous-secteur afin qu’il soit en phase avec le Programme d’Actions du Gouvernement. L’objectif principal est donc de développer de façon concrète des mécanismes innovants relativement au financement agricole et à la finance responsable au profit des jeunes et des femmes au delà des financements classiques.Ainsi, selon le condensé du conseil des ministres, cette politique postule qu’à l’horizon 2027, le Bénin dispose d’un secteur de microfinance assaini, professionnel, novateur, inclusif et responsable qui contribue efficacement à l’accès durable de l’ensemble de la population aux services financiers diversifiés. Le communiqué indique que la politique qui tire les enseignements des insuffisances relevées dans les pratiques antérieures, entend favoriser une plus grande efficacité du dispositif de microfinance au profit des bénéficiaires.

Pour atteindre ce résultat, cette politique se décline en trois objectifs stratégiques : renforcer la veille, le suivi et les réformes d’assainissement du secteur, améliorer le dispositif institutionnel et managérial des systèmes financiers décentralisés, puis adopter le numérique et le digital dans les transactions et les opérations des systèmes financiers décentralisés, précise le communiqué.« Par ailleurs, un accent particulier est mis sur le suivi-évaluation qui se fera de manière plus rapprochée nonobstant les études et enquêtes à effectuer à des échéances régulières pour davantage de rigueur dans l’implémentation de cette Politique », peut-on lire du compte rendu du conseil.