Culture et tourisme: Talon nomme les membres du Comité  Vodun

Vues : 6

Ce que vous devriez savoir :Dans sa vision de promouvoir et de valoriser la religion endogène, le chef de l’Etat président Patrice Talon a créé à travers un décret du 13 septembre 2023, un Comité des rites Vodun. Ledit comité est composé de 09 membres et a pour mission de contribuer au développement du tourisme religieux autour du Vodun.Lecomité est présidé par le professeur spécialiste des études africaines et Bokonon, MahougnonKakpo. Le chanteur et membre du groupe “Les Frères Guedehounguè”, Bertin Sossaest nommé secrétaire exécutif. Ayaba Colette Dossou (TohounonZounninhouéYintossou), dignitaire du Vodun ; DodjiAmouzouvi, professeur de sociologie religieuse à l’Université d’Abomey-Calavi, spécialiste du Vodun, directeur du Laboratoire d’analyse et de recherche religion, espaces et développement (Larred-Uac) sont également des membres du comité. Des dignitaires de Vodun comme Gilles Yves Seho, connu sous le nom de HounonBehumbeza, président de l’association des adeptes Mami-Dan du Bénin ; ZewanonGhezo (alias HounonZomadonou) ; Sètondji Ado (HounonAdanklounon) ; Patrice Hounsa (HounonTogbéYedy) ; et Edmond Dossa Kpoffon font également partie des personnes nommées par le chef de l’État.

Quelles sont les missions du comité : Le Comité des rites Vodun est chargé de contribuer à la labellisation des rites, cérémonies et pratiques des couvents du Vodun dans le cadre de leur mise en tourisme. Selon le décret de création, les membres dudit comité ont pour mission d’appuyer tous les travaux liés à la mise en tourisme du patrimoine cultuel Vodun ; d’apporter un appui-conseil à la labellisation des produits touristiques liés au Vodun ; d’apporter des avis sur les programmes d’aménagement et d’exploitation du projet “Route des couvents Vodun” ; et de formuler des recommandations en vue de mettre en valeur les savoirs, les arts et les dimensions expressives qu’incarne le Vodun. Par ailleurs, le Comité des rites Vodun va travailler en étroite collaboration avec la Direction générale de l’Agence nationale des Patrimoines touristiques (Anpt) et la Direction générale de l’Agence béninoise pour le Développement du Tourisme. Le compte rendu des travaux du comité doit être fait au ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.