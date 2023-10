Mise en œuvre du projet ARCH: 1.720 artisans bientôt formés avant fin 2023 dans plusieurs domaines

Vues : 2

En conseil des ministres de ce mercredi 18 octobre 2023, le gouvernement du Bénin a annoncé le renforcement des capacités de 1.720 artisans dans les prochaines semaines. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH). Selon le compte rendu du conseil, le gouvernement béninois a acté la contractualisation avec des centres spécialisés, pour la formation de ces milliers d’artisans dans les domaines d’énergie photovoltaïque, froid et climatisation, aménagement paysager et jardinage, pâtisserie, boulangerie, transformation agroalimentaire et de transformation de produits laitiers. Le conseil a, par ailleurs, rappelé que les renforcements de capacités précédents, ont pris en compte moins de bénéficiaires. Cela en raison des difficultés liées à l’insuffisance de locaux et d’équipements dans des centres de formation et au faible niveau de qualification des experts-métiers et formateurs dans les métiers artisanaux retenus.