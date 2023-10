Lutte contre la corruption: Le Congo Brazzaville s’inspire de l’expérience du FONAC à Cotonou

Vues : 20

Le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias

Une délégation venue de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption (HALC) du Congo Brazzaville séjourne au Bénin, dans le cadre d’une mission d’imprégnation au sujet de l’expérience et de l’expertise du FONAC, en matière de lutte contre la corruption. Les travaux entre les deux délégations ont démarré dans la matinée de ce mercredi 18 octobre au siège du FONAC à Cotonou. La délégation congolaise va travailler avec les cadres et techniciens du FONAC sur le mécanisme mis en place pour leur combat contre la corruption sous toutes ses formes, les détournements des deniers publics, l’enrichissement illicite, le trafic d’influence, des faux et usage de faux, l’impunité et toutes les pratiques contraires à la bonne gouvernance et aux principes moraux. C’est le président du FONAC, Dr Jean-Baptiste Elias qui accueille la délégation. Elle est composée de trois cadres de la HALC : Martin Djouob, chef de département planification suivi-évaluation et contrôle interne, Ilith Gildas Ata Ndjango chef de division investigations financières et Juslain Mbongo, Conseiller administratif et juridique du président de la HALC. La délégation achève sa mission le jeudi 19 octobre 2023. Il faut rappeler que le FONAC a entre autres comme objectifs d’identifier et de dénoncer aux institutions publiques chargées du contrôle ou de la répression, les affaires de corruption et plus largement les infractions économiques et financières; de suivre les dossiers transmis aux organes de contrôle et de répression et de rendre compte à l’opinion publique. Aussi, le Front médiatise les cas d’infraction économiques, financières et autres identifiés et vérifiés; propose des textes dans le but d’améliorer le cadre juridique de répression et de prévention de la corruption, du détournement de deniers publics et de pratiques contraires à la bonne gouvernance. D’un il s’est donné comme objectif de contribuer à la formation et à l’éducation des populations contre la corruption; d’aider à l’élaboration et vulgariser les manuels de procédure des services administratifs et de diffuser toutes sortes d’informations susceptibles de prévenir les infractions économiques, financières et autres.

Alban TCHALLA