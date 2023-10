Succès de l’organisation du 43ᵉ congrès de l’AIMF à Cotonou: Le Conseil municipal de Cotonou reconnaissant envers le gouvernement 

Vues : 1

Au terme des travaux du 43ᵉ congrès de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) tenus à Cotonou du mercredi 11 au samedi 14 octobre 2023, le Maitre Luc Atrokpo a adressé ses remerciements au gouvernement et particulièrement au Chef de l’Etat. Au nom de son Conseil Municipal il a remercié le Chef de l’État, le Président Patrice Talon pour son précieux appui. Il exprime également ses gratitudes aux autres responsables des institutions et des délégations étrangères. Plus 500 Maires et délégués représentants venant de 34 pays du monde ont pris part aux travaux du du 43ᵉ congrès de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) qui se sont déroulés, il y a peu, au palais des congrès à Cotonou.

Lire ci-après l’intégralité du communiqué de la mairie de Cotonou

COMMUNIQUE DU MAIRE DE COTONOU

Du 11 au 14 octobre 2023, Cotonou a abrité la 43ᵉ Assemblée Générale de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF).

Le Conseil Municipal de la Ville de Cotonou et moi, remercions chaleureusement le Chef de l’État, le Président Patrice TALON pour son précieux appui que nous avons reçu dans le cadre de l’organisation de l’Assemblée Générale et sans lequel, nous n’aurions pas pu relever le défi.

Excellence Monsieur le Président de la République, soyez-en infiniment remercié.

Pour leur formidable mobilisation à nos côtés, je voudrais remercier également toutes les institutions, les autres structures de l’État et l’ensemble des membres du Gouvernement, notamment :

– Le Président de la Cour Suprême

– Le Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances en charge de la Coopération

– Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

– Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du Développement Durable

– Le Ministre des Affaires Étrangères

– Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts

– La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance

– Les honorables Députés

– Le Préfet du Littoral

– Les Maires

– Le Conseil municipal de Cotonou

– Les élus municipaux, Communaux et locaux

– Les Professeurs d’Université

Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à toutes les délégations étrangères ainsi qu’aux personnalités ci-après, qui ont participé avec talent à l’Assemblée Générale, tant à la phase préparatoire qu’à la phase des travaux.

Il s’agit de :

Madame Louise MUSHIKIWABO Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

Madame Anne HIDALGO, Présidente de l’AIMF, Maire de Paris

Monsieur Pierre BAILLET, Secrétaire Permanent de l’AIMF

Je salue le professionnalisme organisationnel du comité qui a préparé l’Assemblée Générale et les médias pour la couverture si bien assurée.

J’adresse également et particulièrement mes vifs remerciements aux Cotonoises et Cotonois, au personnel des Mairies, de l’ANCB ainsi qu’aux populations de toutes les villes visitées par les congressistes : Porto-Novo, Ouidah, Abomey, So-Ava

Les délégations étrangères ont beaucoup apprécié la propreté des Villes du Grand Nokoué.

Nos hôtes en sont fortement impressionnés.

Le mérite revient au Président de la République qui a eu la vision du mode de nettoyage mis en place dans les villes concernées.

Je félicite aussi le Ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du Développement Durable, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS) et son Directeur Général, ainsi que les services techniques de la Mairie de Cotonou.

Je suis reconnaissant envers tous les acteurs, sans lesquels, ces assises que nous avons collectivement organisées, n’auraient pas été une réalité.

Cette Assemblée Générale qui a eu pour thème “Arts et Cultures Urbaines au service du développement du territoire ” a connu la participation de plus de 500 délégués dont des élus, des Maires, des Gouverneurs de Districts et des Présidents de Régions.

L’AIMF avait déjà investi plusieurs milliards de FCFA dans des projets de développement de plusieurs communes au Bénin : Cotonou, Ouidah, Zogbodomè, Abomey, Bohicon, Covè, Kandi, Lokossa, Porto-Novo, Nikki.

La 99ᵉ réunion du Bureau de l’AIMF, dont je suis membre, a au cours de sa session de Cotonou, délibéré en faveur de plusieurs projets dont l’un pour la Ville de Ouidah et a donné son accord pour un projet conjoint de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et de sa partenaire et son homologue, la Faîtière des Communes du Togo (FCT)

J’ai saisi l’occasion de cette Assemblée Générale, ainsi que l’ont fait plusieurs villes entre elles, pour signer en accord avec le conseil municipal de Cotonou, un pacte d’amitié et de coopération avec les Villes de :

– Paris (France)

– Marseille (France)

– Dakar (Sénégal)

– Douala (Cameroun)

J’ai également signé un accord de coopération entre l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et l’Association Nationale des Collectivités Locales de DJIBOUTI

Luc Sètondji ATROKPO