43ème Congrès de l’AIMF: Cotonou accueille les Maires francophones dès ce jour

Plus de 300 Maires délégués et représentants de 54 pays vont se réunir ce matin au palais des congrès à l’occasion du 43è Congrès annuel de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). Les travaux sont prévus qui démarrent ce mercredi 11 octobre, vont prendre fin le 14 octobre prochain. A travers cette rencontre internationale, les Maires entendent porter haut leur ambition pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases, qui puisse nourrir les changements de regards et d’attitudes dont le monde a besoin. Ils vont échanger autour des thèmes : « Diplomatie d’un monde en pleine mutation », « Renforcement de la coopération décentralisée pour des partenariats pragmatiques et concrets » et « arts et cultures urbaines au service du développement des territoires ». Outre la coopération au développement que l’AIMF entend approfondir, les participants vont saisir l’occasion pour s’exprimer sur l’actualité sous-régionale caractérisée par des crises au Sahel. L’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) apporte un appui essentiel à la ville de Ouidah, de Porto-Novo et de Cotonou. Dix-huit (18) communes du Bénin ont bénéficié du système de sécurisation des recettes (guichet unique) de l’organisation. Précisons que c’est la ville d’Abidjan qui avait accueilli les travaux du 42ème congrès.

Alban TCHALLA