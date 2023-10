Boxe/Ceinture Wabu : Damien Zinsou combat pour la conquête du titre le 15 octobre prochain au Nigeria

Vues : 4

Le boxeur béninois Damien Zinsou

Ce que vous devriez savoir : Entrer dans la cour des grands. C’est l’objectif que le jeune pugiliste béninois Damien Zannou s’est fixé. Performant, il a intégré le classement Super Coq. Ce qui lui a valu une sollicitation à combattre contre un Nigeria du nom de Thomas Yakubudans la catégorie super coq (55,335 kg). Ledit combat susceptible de propulser le boxeur béninois sur la scène internationale aura lieu le 15 octobre 2023. Pour les connaisseurs, Damien Zannou du Bénin a un style de Boxe qui ressemble à celui de la légende internationale Floyd Mayweather. Passionné par le travail, le pugiliste béninois sait que ce sera sa clé du succès. Il compte 7 combats, 7 KO, tous à l’extérieur. Il va au Nigeria tenter un Huitième KO si possible, pour grossir son palmarès et faire davantage peur à ses adversaires. Pour ce qui concerne son challengeur du Nigéria, il compte 10 combats, 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Le jeune boxeur béninois se dit prêt pour défaire son challengeur soit lui infliger sa 3e défaite. Et pour y arriver, il souhaite avoir l’accompagnement des férus du noble art et de tout le peuple.

Ce qu’il attend du peuple : « Je suis un jeune Boxeur qui a pour ambition d’honorer le drapeau National. Avant ce combat au Nigeria, je sollicite l’aide de tout le peuple béninois », a informé le boxeur qui n’a pas manqué de saluer les efforts de la Fédération qui essaie d’accompagner les Boxeurs. C’est donc avec l’ambition de faire de la volonté du Chef de l’Etat de révéler le Bénin à travers le Sport qui n’est plus à démontrer que Zannou Damien affute déjà ses armes pour réussir cette mission. Mais, il a besoin du soutien des autorités à divers niveaux pour l’atteinte de cet objectif. «Voir le drapeau béninois flotter haut est ce que j’aime voir le plus», a-t-il indiqué en attendant le rendez-vous du 15 octobre 2023, prochain. Entre les lignes : Il faut souligner que la West African Boxing Union (Wabu) est affiliée à l’ABU (African Boxing Union) et la WBC (World Boxing Council).

Anselme HOUENOUKPO