Démission dans le gouvernement de Talon: Oswald Homéky  rend son tablier

Vues : 83

Le Ministre des Sports, Oswald Homeky, lors d’une émission

Le ministre des sports, Oswald Homéky a donné sa démission au chef de l’Etat ce vendredi 6 octobre 2023. Le président Patrice Talon a accepté la démission et a instruit le ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines pour assurer son intérim. La passation de service interviendra au cours de cette journée. Il faut préciser que l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky, a participé à son dernier rendez-vous avec les membres du gouvernement le jeudi 05 octobre 2023. Originaire du département du Couffo au sud-ouest du Bénin, Oswald Homéky est titulaire d’un diplôme en communication. Entre 2014 et 2015, il a dirigé le groupe de presse la Fraternité. Il milite au côté de Bio Tchané depuis 2011 en tant que président des jeunes puis avec Patrice Talon à partir de 2015. Il crée le Mouvement pour l’Alternance 2016 appelé Front pour l’Alternance en 2016 (FA 2016). En 2016, sous le nouveau gouvernement de Patrice Talon, Oswald Homeky est nommé ministre des Sports. À la suite d’un remaniement, il se voit attribuer les départements du tourisme et de la culture en plus des sports. Expert en infrastructures et passation des marché des marchés publics avant cette nomination, il est le directeur du cabinet Aid consultants. Le 23 mai 2021, il conserve son poste de ministre des Sports dans le second gouvernement de Patrice Talon. Candidat aux dernières législatives de janvier 2023 sur la liste du Patri UP le Renouveau, il n’a pas été élu, mais élu en 2019 dans la 11ème circonscription pour le compte de la 8ème législature, il a démissionné au profit de son poste ministériel.

A. A.