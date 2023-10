Médiation algérienne: Le Niger n’accepte pas la durée de la transition

Vues : 6

Le Général Tiani, président de la transition nigérienne

Bien que les nouvelles autorités de Niamey aient accepté la médiation algérienne, le ministère nigérien des Affaires Étrangères a rendu public un communiqué précisant que la durée de la transition proposée par Alger n’est pas acceptée. Dans ce communiqué, il est précisé que le ministre nigérien et son homologue algérien se sont rencontrés le 25 septembre 2023 à New York. A cette occasion, la « partie Nigérienne a fait part de la disponibilité des autorités nigériennes à examiner l’offre de médiation de l’Algérie comme contribution pour une solution négociée, devant permettre au peuple du Niger, de repartir sur des nouvelles bases, pour reconquérir et asseoir sa souveraineté, son indépendance et la liberté de ses choix politiques et économiques ». Dans ce cadre, peut-on lire dans le communiqué, la partie nigérienne avait précisé que la durée de la transition devrait résulter des conclusions du Forum National Inclusif ainsi que l’orientation donnée pour un changement dans la gouvernance de notre pays. A cet effet, le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et des nigériens de l’Extérieur se dit surpris d’apprendre via les médias, que « le Niger aurait accepté la médiation de l’Algérie qui a proposé aux militaires une transition de six mois ». Tout en rejetant les conclusions dudit communiqué, les autorités de Niamey réitèrent leur volonté de préserver les liens d’amitié et de fraternité avec l’Algérie.

Alban TCHALLA