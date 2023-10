Révélations de la rencontre entre le gouvernement et les vendeurs de l’informel: « L’Etat ne veut pas supprimer la vente de kpayo! »

Vues : 38

Le secrétaire général national de l’association des importateurs, des revendeurs et transporteurs de produits pétroliers, Théophile Adjovi, s’est prononcé à l’issue de la rencontre entre le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et les responsables de vente de l’essence de la contrebande, 48h après le drame de SèmèKraké. L’objectif de la rencontre est de trouver des voies et moyens afin de réorganiser le commerce du ‘’kpayo’’ au Bénin. Interrogé par Bip Radio, Théophile Adjovi a fait savoir que « l’Etat ne veut pas supprimer la vente de l’essence, mais il ne veut pas non plus que l’essence soit la cause de mortalité comme ce fut le cas ». Il apprend également que le ministre leur a interdit l’installation des magasins de stockage d’essence ou de tous produits pétroliers dans les agglomérations. «Il nous a surtout exhorté à la sensibilisation autour de nous et à l’intérieur des villes et a demandé d’être prêts pour la collaboration avec la commission chargée de la distribution des stations trottoirs», rapporte Théophile Adjovi avant de rassurer que les responsables de la filière ‘’kpayo’’ sont prêts à suivre les consignes du ministre. Il a aussi souligné que des sensibilisations ont commencé dans quelques communes notamment, à Porto-Novo et Cotonou. En ce qui concerne les mini-stations, le SG apprend qu’au niveau des mairies, le plan d’installation a déjà été défini. «Certaines stations sont déjà installées à Gbèdjromèdé. Ces stations nous ont été fournies de façon gratuite. Nous n’avons rien à payer », précise-t-il.

Il faut noter qu’une autre rencontre est annoncée entre les deux camps ce lundi 02 octobre 2023.