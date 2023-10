Niger: Les putschistes acceptent la médiation algérienne

Vues : 16

Le Général Abdourahamane Tiani, président de la transition nigérienne



La junte militaire au pouvoir au Niger a accepté la proposition de médiation des autorités algériennes visant à promouvoir une solution politique à la crise nigérienne. Cette information a été rendue publique à travers un communiqué de presse du gouvernement algérien ce lundi 02 octobre 2023. Selon le communiqué, le gouvernement algérien a reçu du « ministère nigérien des Affaires étrangères une notification d’acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise au Niger ». En effet, après la chute du régime de Bazoum et la situation de crise qui s’est installée avec les sanctions économiques et financières et l’intervention envisagée de la CEDEAO, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a fait une proposition d’un plan de règlement de la crise. Ceci avec une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels et l’adhésion de toutes les parties à l’option pacifique loin de toute intervention militaire. Dans son communiqué, le gouvernement algérien se réjouit de l’acceptation de son option de la solution politique à cette crise et fait savoir qu’elle « ouvre la voie à la réunion des conditions devant permettre de la surmonter pacifiquement dans l’intérêt du Niger et de l’ensemble de la région ». Prenant acte de cette notification, le président Abdelmadjid Tebboune a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger, M. Ahmed Attaf, à se rendre à Niamey, dans les plus brefs délais, en vue d’entamer des discussions préparatoires sur la mise en œuvre de l’initiative algérienne avec toutes les parties prenantes. Il faut rappeler que le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, était le 23 août dernier, en tournée dans les pays de la CEDEAO dont le Nigeria, le Bénin et le Ghana, pour une consultation politique afin d’aider à trouver une issue à la crise. Il a proposé à la junte « un plan de transition de six mois » avant un retour à l’ordre constitutionnel et démocratique, au lieu des trois ans suggérés par les militaires au pouvoir.

Alban TCHALLA