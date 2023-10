43è Congrès de l’AIMF à Cotonou: Les grands axes de cette rencontre des collectivités territoriales francophones

Vues : 3

Grâce à la dynamisation de la diplomatie de la ville de Cotonou, le Bénin accueille le 43è Congrès de l’AIMF du 11 au 14 octobre prochain. En prélude à cet évènement qui réunira plus de 300 maires et délégués provenant de 54 pays, le 2è Adjoint au Maire de la ville de Cotonou, Gatien Adjagboni, a organisé une conférence de presse, le vendredi 29 septembre, pour dévoiler les activités prévues à cet important rendez-vous.

Gatien Adjagboni, 2è Adjoint au Maire de la ville de Cotonou

Ce que vous devriez savoir: A Cotonou, il sera question de réflexions stratégiques sur la nouvelle orientation de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). De nouvelles résolutions seront prises et l’actualité politique sous-régionale ne sera pas occultée. Un évènement majeur dont la tenue à Cotonou est à l’actif du leadership du maire Luc S. Atrokpo et de son Conseil municipal. Les travaux de Cotonou tournent autour de trois axes. Il s’agit de la « diplomatie d’un monde en pleine mutation », du « renforcement de la coopération décentralisée pour des partenariats pragmatiques et concrets » et des « arts et cultures urbaines au service du développement des territoires ».

Entre les lignes: Sur le rôle pour la diplomatie des villes, le conférencier, Gatien Adjagboni, a fait savoir que les fonctions des Maires les placent au plus près des préoccupations quotidiennes des populations. De la « diplomatie de proximité » aux arènes internationales, ils jouent un rôle clé d’ouverture au dialogue. Et depuis plus de 10 ans, l’AIMF soutient ces démarches, qui contribuent à dynamiser le développement socio-économique des territoires, à accompagner les habitants lors des crises régionales qui les affectent directement et à construire les sorties de crise. « Les villes et plateformes de la région des Grands Lacs, de l’Océan indien et d’Asie du Sud-Est viendront porter à Cotonou leur témoignage et échanger, notamment, avec les Maires du Sahel qui font face à une situation de crise », a précisé le 2è Adjoint au Maire, Gatien Adjagboni. Quant à la thématique du renforcement de la coopération décentralisée, le congrès de Cotonou sera un évènement d’approfondissement de la coopération décentralisée entre les villes dont les connexions ont une dimension économique et sociale forte pour les habitants. « Plusieurs villes africaines ont prévu de signer des accords de coopération mettant en avant l’expertise locale », souligne-t-il. L’arts et les cultures urbaines étant marqués au Bénin par le Vodùn feront l’objet d’échanges entre les experts et les maires. « Dans un monde marqué par l’urbanisation, ceux-ci jouent un rôle déterminant pour renforcer le lien social et susciter l’adhésion au territoire des populations dans toute leur diversité. En s’appuyant sur l’expérience béninoise et sur les meilleures pratiques des villes de l’espace francophone, les Maires proposeront des politiques publiques locales qui feront des cultures urbaines et de leurs acteurs, des partenaires engagés d’un développement durable et inclusif des territoires », a-t-il dit.

Par ailleurs: A en croire, Franck Kinninvo, personne ressource dans l’organisation dudit congrès, la rencontre de Cotonou se tient à un moment historique dans la vie de l’organisation parce que l’AIMF anticipe sur un certain nombre de choses. Selon le programme établi, dès le 11 octobre, une table ronde de dialogue régional sera menée au niveau de toute l’Afrique et de l’Océan indien. Il est également prévu une table ronde exceptionnelle concernant les villes du Sahel. Un colloque international va se tenir le 12 octobre autour de quatre sujets importants à savoir : ‘’Le Vodùn dans la promotion de la paix et du développement’’ ; ‘’La culture’’, ‘’Les Arts de la rue’’ et ‘’Le sport’’. Le 13 octobre, il sera question de l’Assemblée générale et d’importantes décisions seront prises et le dernier jour, le 14 octobre, une visite pédagogique et touristique va se dérouler dans les villes de Cotonou, Ganvié, Porto-Novo, Ouidah et Abomey. Cette assise d’importance capitale sera rehaussée par la présence du maire de Paris, Anne Hidalgo.

Alban TCHALLA