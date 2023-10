Drame de Sèmé-kraké: Le BR apporte son soutien aux familles des sinistrés

Vues : 1

Remise de vivres aux personnes éplorées

Suite à l’incident tragique survenu dans un entrepôt de contrebande d’essence de Sèmé-kraké le 23 septembre dernier, une délégation du parti Bloc Républicain conduite par la ministre Adidjatou Mathys a fait une descente le samedi 30 septembre 2023. Ceco pour aller témoigner de la solidarité du parti envers les familles touchées par ce drame. La délégation était composée de plusieurs personnalités politiques et administratives dont le ministre Séidou Samou Adambi, l’ancien ministre Dr. Sofiatou Onifade, Maitre Jonas Gbenamèto, le CA1 de Porto-Novo Latifu Moubaracou et l’honorable Ogouwale Romaric et biens d’autres. Le 1er Adjoint au maire Sèmè-Podji Timothée Gbediga, le Chef d’Arrondissement Tohouè Toyetounmè Alfred, ainsi que des Conseillers communaux se sont également joints à cette initiative. Toutes ces autorités ont porté la voix du président Abdoulaye Bio Tchané pour exprimer le soutien du Bloc Républicain aux populations éprouvées. Au-delà du soutien moral, le parti a offert des vivres. La ministre Adidjatou Mathys a profité de l’occasion pour rappeler à la population l’importance de la prudence dans l’exercice de leurs activités commerciales. Elle a félicité le gouvernement du président Patrice Talon pour la promptitude de ses actions. Ce geste de solidarité du Bloc Républicain envers les familles éprouvées de Sèmé-kraké rappelle l’importance de l’unité et de la compassion dans des moments difficiles.

A.T.