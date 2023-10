Coupe d’Afrique de Maracana : Mali et Côte d’Ivoire soulèvent les trophées de champion

Vues : 17

La remise de trophée au capitaine de l’équipe Super Senior du Mali

C’est la fin de la 10e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Maracana (Mara’Can). Organisée à Grand-Popo, cette compétition continentale a été clôturée le samedi 30 septembre 2023, par les finales remportées par le Mali chez les Super Seniors et la Côte d’Ivoirechez les Seniors. Dans cette dernière catégorie des seniors, le Bénin dominé 1-0, a fini finaliste. En effet, lancée le 26 septembre dernier, cette CAN de Maracana a regroupé 14 nations venues d’Afrique, d’Europe et de l’Amérique qui ont rivalisé d’ardeur avec au final, les sacres des maliens et des ivoiriens. Chez les supers seniors, le public a eu droit à une renversante équipe malienne. Menés 2-0 par une équipe ivoirienne très à l’aise, les Aigles maracaniers ont montré toute leur détermination à repartir au pays avec le graal. De mieux en mieux depuis le retour de la mi-temps, ils ont réduit puis rétablir la parité (2-2) pour conduire leurs adversaires ivoiriens dans la prolongation. C’est justement à ce moment ils ont fait craquer les Eléphants maracaniers contre qui ils inscrivent de nouveaux buts avec le soutien du public. Ils remportent alors cette finale par le score de 4-2. Ceci leur permet de conserver leur titre acquis en 2019.Après cette finale, et venue celle des seniors. Là, les ivoiriens sont restés focus sur leur sujet. Puisque face aux Guépards maracaniers du Bénin, ils ont proposé un jeu alléchant. Privant les Béninois qui ont opté pour un jeu défensif de la balle, ils ont réussi à s’imposer par le score 1-0. Le Bénin finit donc 2e dans cette catégorie et prend la médaille d’argent, suivi du prix de meilleur buteur décerné à Moumouni Salifou, auteur de 5 réalisations.

Anselme HOUENOUKPO