Dément formel du gouvernement sur Kandi: « Aucune base militaire française n’est en construction dans notre pays »

Militaire français

Il circule sur les réseaux sociaux un enregistrement audio de l’émission « Revue de Presse Africaine » de la Radio France Internationale (RFI) du mardi 26 septembre 2023. Dans cet élément audio, le journaliste Frédéric Couteau a rapporté un prétendu site d’information dit “Mourya Niger” selon lequel une base militaire française serait en construction proche de la ville de Kandi et s’apprêterait à accueillir les troupes françaises dont le retrait progressif du Niger est annoncé. A ce sujet, le gouvernement a apporté un démenti formel. Dans une note signée le Porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement n’a pas fait le choix de redéployer les troupes françaises quittant le Niger dans une base militaire en construction à Kandi. « Il s’agit d’élucubrations de gens en quête de sensation et qui sans aucune enquête, s’autorisent des affirmations sans fondement », a réagi Wilfried Léandre Houngbédji. Il a réaffirmé que dans le cadre la lutte contre les groupes terroristes, le gouvernement a bénéficié de l’appui d’instructeurs Français, Belges et Américains pour outiller les Forces armées et de défense. Mieux, il précise que « les instructeurs Français et Belges dont il s’agit, sont repartis depuis plus de six (06) mois que leur mission s’est achevée. « Aucune base militaire française n’est en construction dans notre pays, et davantage pas dans le département de l’Alibori », rassure Wilfried Léandre Houngbédji.

A.T.