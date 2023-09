Laurent Mètongnon à propos du Front Patriotique: « Le Front est né pour arrêter la guerre au Niger »

Vues : 5

A l’occasion d’une conférence de presse le vendredi 22 septembre 2023 à la Bourse du Travail à Cotonou, le coordonnateur du Front Patriotique d’opposition à la guerre contre le peuple du Niger, Laurent Mètongnon a donné plus d’explications sur la naissance de ce Front. A l’en croire, il s’agit d’un regroupement de partis politiques, d’organisations de la société civile et de personnalités s’opposant à l’usage de la force contre le peuple nigérien et l’impérialisme français.

Ce que vous devriez savoir : « C’est sur le principe de contrer cette velléité de guerre en demandant à notre président Patrice Talon de se retirer de cette guerre et d’ouvrir les frontières Bénin-Niger qu’est né le jeudi 14 septembre 2023 le Front Patriotique (FP) contre la guerre pour la paix, la sécurité, la démocratie et contre la faim ». C’est ce qu’a fait savoir le coordonnateur dudit Front, Laurent Mètongnon à l’occasion de cette conférence de presse. Un front, explique-t-il, c’est un creuset qui rassemble des partis politiques d’obédiences diverses, les organisations de jeunes, de femmes, les syndicats, les confessions religieuses qui adhèrent à un objectif précis : s’opposer par tous les moyens à la guerre d’agression contre le peuple frère du Niger, lutter contre l’installation de base militaire étrangère notamment française dans notre pays et en Afrique, lutter pour la paix et la sécurité dans notre pays et lutter contre la faim et la privation des libertés.

Entre les lignes : Le conférencier a évoqué quelques conditions d’adhésion au front. « Le Front n’empêche par leurs membres de poursuivre leur activité de façon indépendante pourvu qu’elle ne soit pas contraire aux objectifs évoqués », précise l’ancien syndicaliste qui indique que tout Béninois qui souscrit à ses idéaux peut y adhérer.. Il invite les militants du Front à saisir l’importance du tournant dans lequel la sous-région rentre pour cultiver l’amitié, l’estime et la solidarité face aux menaces qui pèsent sur le pays. « Le Front Patriotique est né pour arrêter la guerre au Niger, combattre l’impérialisme français qui fait et défait les pouvoirs en Afrique. Le cas de la Côte d’Ivoire avec Laurent Gbagbo est vivace dans nos mémoires. L’impérialisme français allume la guerre. Le cas de la Libye est également là. Chasser toutes ces bases militaires d’Afrique pour une Afrique unie, prospère et à terme voir naître les Etats-Unis d’Afrique », a-t-il déclaré.

Par ailleurs : Dans son allocution, Laurent Mètongnon a énuméré également des diligences assignées aux militants du Front. Il s’agit de mettre en place les comités du Front dans toutes les communes, les arrondissements et les 595 villages, mettre en place des comités dans les ministères, unités de production et les marchés pour les mêmes objectifs. D’un autre côté, exiger du président Patrice Talon de se retirer de cette guerre impérialiste que son peuple rejette et exiger l’ouverture des frontières Bénin-Niger qui est vitale pour notre économie. Pour finir, il a tenu à rappeler au peuple et notamment à la jeunesse de rester éveillé et débout, car l’avenir de l’Afrique entière se joue actuellement au Niger, au Mali et au Burkina-Faso.

Alban TCHALLA