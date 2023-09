Blocus suite au putsch du 26 juillet: Le Nigeria n’a fermé aucune frontière avec le Niger

Vues : 50

Le Nigeria est resté flexible avec le Niger, contrairement à la position ferme du Bénin. Selon nos informations, depuis le début de la crise, les autorités nigérianes n’ont pas vraiment fermé les frontières donnant sur le Niger. Du moins, après les premiers jours, les transporteurs ont vite trouvé des voies secondaires pour contourner les frontières officielles. Car, contrairement au Bénin qui est séparé du Niger par une barrière naturelle qu’est le fleuve, les 1500 km de frontières entre le Nigeria et le Niger sont très poreux. Ni les autorités d’Abuja, encore moins les gouverneurs des Etats riverains du Niger n’ont mis en place aucun dispositif contraignant pouvant empêcher la circulation dans les deux sens, comme l’a fait le Bénin. Résultats, de jour comme de nuit, au vu et au su des agents des forces de sécurité (douaniers, militaires et policiers), les usagers passent par des voies secondaires de contournement. « La fermeture des frontières ne pénalise que les relations entre le Bénin et le Niger », assure un officiel nigérian que nous avons contacté. Le mardi 19 septembre 2023, le président nigérian Ahmed Bola Tinubu a indiqué à la tribune des Nations Unies qu’il négocie avec la junte au pouvoir à Niamey. « Pour ce qui est du Niger, a-t-il dit, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement militaire ». Président en exercice de la CEDEAO, il n’a mis en place dans son propre pays aucun dispositif visant à créer un embargo étanche sur le Niger. Pour le moment, Niamey reçoit une bonne partie de ses marchandises à partir du port de Lomé. Les camions transitant par le Togo entrent au Burkina-Faso où un cordon sécuritaire est aménagé pour les conduire jusqu’à Niamey. Les Nigériens apprennent ainsi à contourner le blocus instauré à la frontière de Malanville.

On peut voir que le Bénin est le seul pays qui applique réellement la décision de la CEDEAO visant à mettre un embargo sur le Niger. Le Burkina-Faso et le Mali qui n’appliquent pas cette mesure, ont créé avec Niamey une Alliance des Etats du Sahel (AES), une institution à caractère militaire destinée à assurer une protection mutuelle des trois Etats en cas d’agression. Pendant ce temps, les commerçants et les transporteurs béninois dont les marchandises et les camions sont bloqués à Malanville, sont ruinés. Le Port de Lomé bénéficie quant à lui du détournement du trafic né du blocage des marchandises devant transiter par le port de Cotonou. Reste à savoir si face à cette réalité, le Bénin pourra créer les conditions d’une ouverture des frontières, étant donné qu’en fin de compte les Béninois pâtissent de la crise plus que les autres.

