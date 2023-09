Règlement des litiges commerciaux: Les membres de l’APMB réfléchissent sur leur corporation

Vues : 7

Ce que vous devriez savoir: Les membres de l’association professionnelle des médiateurs du Bénin ont tenu leur 4ème Assemblée Générale ordinaire le samedi 16 septembre 2023 au siège de la CCI Bénin. L’objectif de cette rencontre est de faire le point des activités menées au cours de l’année écoulée dans le but de rendre visible l’Association dans le paysage national en particulier dans le monde des affaires. Réunis donc dans la salle polyvalente de l’institution consulaire, les membres de l’APMB ont procédé à l’adoption des rapports d’activité de l’exercice 2022, à l’examen et à l’approbation des comptes de l’exercice 2022, au vote du budget de l’exercice 2023 et à l’élection des commissaires aux comptes.

De quoi ont-ils discuté : Au cours des travaux, le président de l’association Luc Martin Hounkanrin, a présenté le rapport moral dans lequel il a félicité et encouragé les différents membres de l’association pour leurs efforts infaillibles consentis pour le rayonnement de leur creuset. Il n’a pas manqué de souligner quelques difficultés et appelle à l’esprit associatif pour un bon état moral de l’organisation. «Je vous exhorte à une solidarité franche, à une fraternité et à un engagement individuel et collectif pour faire promouvoir l’APMB dans ce pays national, régional et international », a martelé le président Luc Martin Hounkanrin. Il se dit être convaincu de ce que l’APMB doit être une rampe de lancement et de rayonnement de la culture de la Médiation. Une médiation qui selon lui, est une nouvelle voie de règlement amiable de conflit et porteuse d’avenir. Dans cette mission de règlement de conflit, le bureau exécutif de l’APMB a mené plusieurs activités au cours de l’année 2022. Il s’agit selon la secrétaire générale de l’association, Elvire Vignon, de la tenue de 8 réunions, de la rencontre avec le secrétaire général de la CCI Bénin et l’ancien ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum. «Le bureau a également procédé à la diffusion de la liste des médiateurs aux tribunaux de première instance de Cotonou et de Porto-Novo, à la cour d’appel de Cotonou et d’Abomey…», a laissé entendre la SG Elvire Vignon. Après elle, le secrétaire à l’information, William Sourou a présenté le rapport financier de l’année 2022, à la place du trésorier général empêché.

Entre les lignes: Les échanges garnis de convivialité ont permis à chaque membre d’apporter sa pierre à l’édifice pour la réussite de la séance. Ensemble ils ont adopté plusieurs résolutions pour mener à bien leurs activités de l’exercice 2023.