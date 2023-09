50e championnat du monde de Pétanque: Fin des hostilités à Cotonou, le Bénin prend un bon point à la FIPJP

Vues : 86

Les 50es championnats du monde de pétanque se sont achevés le dimanche 17 septembre 2023 à Cotonou place de l’Amazone avec une mention très bien pour le Bénin en matière de l’organisation de cette compétition. Si au plan sportif les prouesses des Thailandais Sarawut Sriboonpeng, Ratchata Khamdee, Supan Thongphoo, Thanawan Toosewha, Nantawan Fuangsanit et Sunitra Phuangyoo – Champions du Monde Triplettes (homme), tête-à-tête (homme) et Doublette (Féminin)- sont saluées tout comme celles des FrançaisChristophe Sarrio et Dylan Rocher -champions du monde Doublette (homme) et tir de précision (homme)-, des Béninois Laïma Sambo et Marcel Gbetable -champions du Monde en Doublette Mixte, sans oublier la Tunisienne Mouna Beji -tête-à-tête (féminin)-,la qualité de l’organisation ne manque par de recevoir des lauriers. En effet, au terme du dernier match (finale triplette homme remportée 13-10 par la Thaïlande devant l’Espagne, le Président de la fédération internationale de pétanque et jeu provençal, Claude Azema, a félicité le Bénin pour avoir tenu le pari. Déjà sidéré au départ par la qualité de l’infrastructure proposée par le Bénin pour le déroulement des matchs, il s’est montré encore très satisfait de l’organisation. Selon lui, le rendez-vous de Cotonou a été «extraordinaire, magnifiquement organisé et très festif ». « C’est un championnat qui va rester dans les annales parce que l’organisation a été dans un site où il n’y avait rien de prévu mais qui a été bâti de toute pièce avec un détail, avec une qualité fantastique », a-t-il souligné avant de remercier l’engouement qui s’est observé autour de la compétition pendant les 9 jours. «Même les terrains ont résisté aux orages qui sont arrivés, l’équipe de bénévoles sublimes est arrivée à sécher les terrains et les mettre en état. On n’a jamais vu ce qu’on voit là. 5000 place en tribune à l’extérieur : toute une fédération derrière nous, le gouvernement, le ministre, tout le monde a été derrière la pétanque au Bénin. Pour nous, c’est quelque chose d’extraordinaire », a-t-il fait savoir au terme de ces 50es championnats où le Bénin outre son titre de champion du monde de doublette mixte s’est classée vice-champion de la doublette masculine battu par la France et vice-champion de la coupe des nations, battu par la Côte d’Ivoire.

LE TABLEAU DES MÉDAILLES D’OR

A) Tête-à-tête Hommes

THAÏLANDE

B) Tête-à-tête Femmes

TUNISIE

C) Doublettes Femmes

THAÏLANDE

D) Doublettes Hommes

FRANCE

E) Doublettes Mixtes

BÉNIN

F) Triplettes Hommes

THAÏLANDE

G) Tir de précision

FRANCE

H) Coupe des Nations

CÔTE D’IVOIRE