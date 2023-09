Lancement de l’initiative « I ACT PEER BENIN »: Des jeunes béninois renforcent leurs connaissances sur les effets du changement climatique

Vues : 5

De centaine de jeunes béninois ont été outillés, grâce à l’initiative « I ACT », pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. C’est le ministre du cadre de vie et du transport chargé du développement durable, José Tonato, qui a procédé au lancement des travaux ce jeudi 14 septembre 2023 à Novotel hôtel de Cotonou en présence de l’Ambassadeur d’Italie, du représentant résident du PNUD et d’autres acteurs intervenant sur les questions climatiques.

De quoi s’agit-il : Les jeunes jouent un rôle crucial dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions pour renforcer la résilience et atténuer les effets néfastes du changement climatique. Mais ils sont confrontés à un manque d’inclusion et de compétences dans les secteurs de l’environnement et de l’économie verte. C’est pour relever ces défis que des jeunes formateurs avec le soutien de l’Ambassade de l’Italie du Bénin, de l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA) et du Pnud au Bénin ont initié le projet ‘’I ACT PEER BENIN’’. L’objectif est de renforcer la capacité des jeunes béninois impliqués dans la lutte contre le changement climatique afin de contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) sur lesquels le Bénin s’est engagé.

Que disent les autorités : A l’entame de la cérémonie, le Directeur de l’environnement et du climat, Martin Aïna, a souligné que le présent atelier de formation vise à associer les jeunes aux stratégies et politiques élaborées pour lutter contre le changement climatique et aussi leur permettre d’améliorer leur compétence. « Il est nécessaire de renforcer la capacité des jeunes en ce qui concerne les efforts d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques en mettant en place et en investissant dans l’éducation et à l’environnement », a-t-il notifié. Pour le Représentant résident du Pnud, Aouale Mohamed Abchir, les processus de prise de décision dans les secteurs liés au climat et à l’énergie doivent prendre en compte le fait que l’avenir de la jeunesse est en jeux, du fait de leur vulnérabilité grandissante. « C’est pourquoi dès maintenant nous devons positionner les jeunes au centre comme acteurs du changement », souligne-t-il. A l’en croire, environ 700 millions d’habitants risquent de se déplacer à cause de la sécheresse si rien n’est fait d’ici 2030. C’est pour cela il encourage les jeunes à la lutte climatique dans toutes les dimensions pour l’atteinte des ODD d’ici 2030. Cette dans cette même pensée que l’Ambassadeur d’Italie près le Nigeria et le Bénin, Stefano De Leo, a souligné que ledit atelier est conforme au PAG 2021-2026 du gouvernement qui s’articule autour des grands thèmes du capital humain et le bien être de la population. A l’entendre, ce projet souligne l’engagement des deux Etats envers les jeunes et leur remarquable contribution à la lutte contre le changement climatique. Procédant enfin, au lancement des travaux, le ministre José Tonato, a salué l’engagement du gouvernement italien pour l’action climatique au Bénin.

Vue les effets néfastes de changement climatique au Bénin, le ministre José Tonato, a fait savoir que le Bénin « continue de faire preuve d’engagement infaillible pour assurer l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et le, développement de plusieurs mesures d’adaptation des populations aux effets néfastes de changement climatique ». A l’en croire, cet atelier de formation est une parfaite opportunité pour améliorer les capacités des jeunes sur les évolutions technologiques durables et les opportunités dans le domaine de l’énergie durable, de l’agriculture et de l’économie verte.

Entre les lignes : Durant la journée, les participants à cet atelier ont bénéficié de plusieurs formations sur des thématiques liées au climat. Au terme des travaux, ces jeunes sont désormais aguerris en matière de technologies d’énergie renouvelable, de transition énergétique et l’action climat et dans bien d’autres domaines.

Assise AGOSSA