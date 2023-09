Secrétariat général de la Cour constitutionnelle: Aïssi Djonnon Djato nommée en remplacement de Gilles Badet

Vues : 64

Aïssi Djonnon Djato, SG de la Cour

La nouvelle secrétaire générale de la Cour constitutionnelle est Sérapie Isabelle Aïssi Djonnon Djato. Sa nomination est intervenue en Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023. En effet, sur proposition du président de la Cour, Cossi Dorothé Sossa, Sérapie Isabelle Aïssi Djonnon Djato remplace le SG Gilles Badet en place depuis 2016. La nouvelle secrétaire générale avait été nommée en décembre 2016 par le président Talon par décret N°2016-742 du 07 décembre 2016 en qualité de 2ème secrétaire générale adjointe de la Cour constitutionnelle. C’était sur la proposition de l’ex-président de la Cour, Théodore Holo. Durant les quatre ans de présidence du Professeur Djogbénou, elle était gardée au niveau de ce même poste avant de devenir assistante juridique de l’institution en juillet 2022, suite aux réformes opérées et tenant compte de la loi organique révisée de la haute juridiction qui a supprimée les postes des premier et deuxième secrétaires généraux adjoints. Diplômée de l’Ecole nationale d’Administration de France, cycle international de perfectionnement d’administration et Management public avec mention bien, la SG Aïssi Djonnon Djato a obtenu à Strasbourg en France, un Master en Droit, Economie, Gestion administration publique: Actions et carrières publiques avec mention Bien. Quant au SG sortant, Gilles Badet, il avait été nommé le 25 novembre 2016 par décret pris par le président Patrice Talon. Docteur en droit public, il a émerveillé le public par la qualité de ses interventions sur les dossiers de la Cour constitutionnelle. Après sept (7) ans au poste, il cède son fauteuil à celle qui a été l’une de ses adjointes pendant six ans.

Alban TCHALLA