Ministère du Cadre de vie et des Transports: Jacques Ayadji, nouveau Directeur des transports terrestres et aériens

L’ancien Directeur général des Infrastructures de Transport, Jacques Sourou Ayadji occupe un nouveau poste. Il est désormais le Directeur des transports terrestres et aériens. Sa nomination à cette nouvelle fonction au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable, est intervenue en Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023. Né le 03 Octobre 1968, Jacques Ayadji est diplômé du Collège Polytechnique Universitaire-Université Nationale du Bénin (CPU/UNB), désormais EPAC. Ingénieur en Génie Civil, Spécialiste en Contrôle des travaux routiers, il intervient dans les domaines des : infrastructures, bâtiments, travaux publics, routes, ouvrages d’arts, topographie, matériaux de construction, passation et exécution des marchés publics. Il suit une formation Post-Universitaire de Spécialisation en Génie Sanitaire (reconnu équivalent au DESS par le CAMES) à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne(SUISSE) puis après il obtient un certificat de Spécialisation en Génie Sanitaire à l’Ecole Inter-Etats des Ingénieurs de l’Equipement Rural de Ouagadougou (BURKINA-FASO). Sa formation universitaire en Génie-Civil est suivie des études post universitaires dans le domaine de l’hygiène publique, des sciences biologiques et de l’hygiène du milieu. En cette qualité, il a des compétences telles que : le diagnostic, montage, management et évaluation des projets de développement ; l’études hydrauliques, l’études des systèmes d’eau et d’assainissement, l’études d’impacts environnemental et/ou sanitaire, analyse de projet en santé publique, contrôle et évaluation des ouvrages du bâtiment et des travaux publics. Outre sa fonction dans l’administration, Jacques Ayadji est un acteur politique et président du parti Moele-Bénin.

Alban TCHALLA