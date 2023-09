Assemblée nationale: Une délégation du CIP-UEMOA chez Vlavonou

Vues : 2

Le président de l’Assemblée nationale, Louis GbèhounouVlavonou a reçu en audience ce lundi 11 septembre 2023, une délégation du Comité Interparlementaire de l’UEMOA en séjour au Bénin dans le cadre de la 52ème session ordinaire. Conduite par le Vice-président Abdoulaye SOMA, cette délégation est allée exprimer à l’autorité parlementaire ses remerciements pour toutes les dispositions qu’il a eu à prendre pour faciliter la tenue de cette session à Cotonou. La délégation a également visité les nouveaux outils mis en place pour la promotion du travail parlementaire et pour informer la population. Lire ci-après la déclaration du Vice-président Abdoulaye SOMA, député burkinabè et chef de la délégation.

« Le Cip-Uemoa est venu rendre une visite de courtoisie au président de l’Assemblée nationale du Bénin ce jour parce que, étant le Parlement de l’Uemoa, nous tenons actuellement notre 52ème session ordinaire à Cotonou. Et comme vous le savez, le Cip-Uemoa est composé de cinq députés de chacun des pays membres de l’Uemoa. Nous avons des sessions tournantes dans les pays. Lorsqu’on est dans un pays, le président de l’Assemblée nationale de ce pays devient notre pair. Donc au cours de nos travaux, nous avons estimé qu’il était nécessaire de lui rendre cette visite de courtoisie. La visite de courtoisie a aussi comme objectif de remercier non seulement le président Louis GbèhounouVlavonou mais aussi l’Assemblée nationale et le chef de l’Etat pour toutes les dispositions prises pour nous satisfaire ainsi que tous les honneurs qui nous ont été accordés, notamment l’invitation à la cérémonie officielle d’ouverture des Championnats mondiaux de Pétanque et la présence du président de l’Assemblée nationale du Bénin en personne accompagné d’une très forte délégation qui est venu encourager l’ouverture des travaux de cette 52ème session ordinaire. Ce qui nous a vraiment impactés. On est venu ici ce matin pour exprimer notre amitié, notre fraternité, notre convivialité, nos civilités au président de l’Assemblée nationale du Bénin et à travers lui, à tout le peuple béninois et aux hautes autorités du Bénin. Le président de l’Assemblée nationale du Bénin a véritablement manifesté l’hospitalité que nous reconnaissons à la terre béninoise de sorte qu’au cours de la visite, nous avons partagé un repas ensemble et après, il nous a fait découvrir les innovations qu’il a pu impulser au Parlement du Bénin, notamment en plus de la radio qui existait déjà, la création de la télévision du Parlement. Nous avons été frappés par la logistique que nous avons vue et nous pensons que les autres Parlements où ça n’existe pas encore, pourraient s’en inspirer parce que ce sont des outils de promotion du travail parlementaire et d’information pour la population de façon générale. Nous ne pouvons qu’encourager le président de l’Assemblée nationale du Bénin et tout le parlement à poursuivre dans cette voie et c’est aussi une voie qui peut renforcer le Cip-Uemoa. Nous sommes donc satisfaits de ce que nous avons vu ici ce matin et nous remercions le peuple béninois pour cela. »

Propos recueillis par Fidèle KENOU