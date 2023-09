Sanction contre la  ‘’traitrise’’ politique: Le Maire de Malanville chassé du congrès du Bloc républicain

Vues : 34

Le congrès extraordinaire du Bloc républicain qui s’est tenu samedi dernier au Palais des congrès a été riche en couleurs. Au-delà de la dose de réformes injectées dans le dispositif de direction et des organes du parti, les assises ont marqué plus d’un acteur politique par un événement historique, une sanction pour « traitrise » politique. Le BR a en effet donné publiquement une leçon de morale politique en sortant de ses rangs un militant indésirable. Le maire de la commune de Malanville, Gado Guidami a été contraint de sortir de la salle du Palais des congrès samedi dernier, pour défaut d’invitation et violation des principes de militantisme politique. Non invité au congrès extraordinaire de son parti, le Maire de Malanville, Gado Guidami s’est pourtant présenté sur les lieux. Surpris par la présence d’un intrus parmi ses militants invités, le comité d’organisation du congrès, a immédiatement décidé de faire sortir de la salle le maire indésirable. Aussitôt instruits, les services de sécurité du comité d’organisation ont sorti au pied levé le maire Gado Guidami qui n’a pas eu le temps de prendre ses effets de la salle. Selon les organisateurs du congrès du parti, Gado Guidami n’est pas sur la liste des invités au congrès. Comme pour entériner cette décision de le sortir des assises du parti, les congressistes ont adopté la liste des nouveaux membres du bureau politique du parti et le maire de Malanville se retrouve être le seul maire qui ne figure pas dans le bureau politique du BR. Selon les témoignages recueillis sur place, en effet, Gado Guidami n’est plus en phase, ni avec ses leaders politiques, ni avec ses camarades militants du parti, pour avoir posé des actes répréhensibles politiquement. Il est accusé de « traitrise » et aurait en effet défié les responsables du Bloc Républicain à tous les niveaux, allant jusqu’à ne pas respecter les consignes et directives des organes dirigeants du BR. La décision de l’exclure du congrès et des organes du parti est, selon ses camarades militants de Malanville, une sanction attendue depuis des mois. Dénoncé en effet depuis plusieurs mois, le maire Guidami n’a pas fait preuve de modestie pour se remettre dans les rangs au point où sa gestion au sein du Conseil Communal fait l’objet de sévères critiques depuis quelque temps par ses collègues du parti. Tout s’est compliqué lors des dernières législatives où le maire BR a choisi de se mettre en marge des directives de sa formation politique, posant des actes non militants. Conséquence : il a été sanctionné publiquement. Ce que d’aucuns qualifient « d’humiliation ». Objet d’une demande de retrait de confiance par ses camarades pour avoir engagé une contre campagne contre son propre parti et défié à plusieurs reprises les membres de la direction du parti, notamment son leader, le député Nassirou Bako-Arifari, Gado Guidami avait selon ses camarades, franchi le rubicond au point où les conseillers BR de Malanville ont appelé les responsables au plus haut niveau du parti, à prendre leurs responsabilités pour retirer leur confiance au Maire Gado Guidami. N’ayant posé depuis aucun acte, le parti BR qui ne s’est pas officiellement prononcé jusqu’à samedi dernier, a posé un acte édifiant en renvoyant le maire de Malanville des assises du BR, ce qui équivaut à une sanction pour « traitrise ». Etant élu sous la bannière du BR, qui ne l’a pas invité à son congrès, le Maire doit pouvoir savoir désormais sa place.

A.T.