Culture: L’EADCR célèbre ses 10 ans d’existence ce mercredi 13 septembre

(Roberto Ewassadja fait un résumé des actions menées depuis 10ans)

L’Ecole Africaine de Danses Cérémonielles et Royales (EADCR Tohwendo Mabu) célèbre ses 10 ans d’existence le 13 septembre 2023. En prélude à cette commémoration, le Directeur dudit centre, Roberto Ewassadja, a fait un diagnostique de la culture béninoise avant d’évoquer l’importance de la création d’une telle école. Au cours d’un entretien, il a fait un topo des activités prévues dans le cadre de ladite célébration.

L’Evénement précis: Pourquoi une école africaine de danses cérémonielles et royales?

D’entrée, je vous dirai que j’aime ma culture et pour se fait, lorsque j’étais au conservatoire de danse Cérémonielles et royales du Professeur Bienvenue AKOHA à Abomey, j’avais un seul objectif “apprendre et savoir transmettre ma culture à travers la danse”. Ainsi, mon passage au conservatoire est une étape dans ma vie culturelle. Aujourd’hui je peut dire que l’objectif de création d’école de danses traditionnelles est atteint. Car le rêve est réalisé il reste à le parfait.

Quelles sont les actions que vous avez menées depuis la création du centre dans le but de promouvoir la culture béninoise ?

Depuis sa création je peux vous dire que nous avons mené beaucoup d’activités. Nous avons participé à plusieurs festivals et colloques avec l’équipe type de notre école. Aujourd’hui nous détenons le titre de valorisation, vulgarisation et de promotion de notre hymne national dans les langues nationales du Bénin à travers le festival international de chants et Danses “MON HYMNE NATIONAL DANS MA LANGUE” qui est à sa 7è édition. De même notre école a permis de former beaucoup d’acteurs culturels qui sont sur le marché actuel et aussi beaucoup sont recrutés par l’Etat à travers le projet des classes culturelles dont je suis un expert recruté aussi par l’Etat dans le cadre de l’élaboration du curricula de la danse, formateurs des formateurs et aujourd’hui superviseur des classes culturelles. De même nous pouvons vous dire que jusque là l’école n’a pas encore pris son envol comme cela se doit. Nous menons aussi les actions sociales à travers le projet “je suis enfants artiste en devenir j’ai droit à l’éducation et à la réjouissance” en distribuant les fournitures scolaires à l’approche de la rentrée et à l’approche des fêtes de fin d’année

Quelles sont les activités prévues dans le cadre de la commémoration des 10ans d’existence du centre?

Oui 10 ans dans la vie de quelqu’un cela vaut une décennie donc pour marquer une pause et se projeter pour les années à venir. C’est ainsi qu’un programme bien détaillé a été concocté pour la circonstance. D’où les grandes activités :

– dans la matinée du 16 septembre 2023 à 10h aura lieu à l’Eglise Catholique St Luc de Womey Yénadjro une messe d’action de grâce et de repos pour les défunts de notre en particulier monsieur Martin EWASSADJA Propulseur de l’EADCR, Donatien GBAGUIDI ex délégué de l’événement précis chargé de la communication de l’EADCR et GOUGBONOU PIPI Joseph Parrain de L’EADCR,

– sortie officielle de notre nouvelle création intitulée: «SUR LES TRACES DES AMAZONES»,

– remise des prix pour les établissements lauréats de la 6è édition de notre festival international de chants et de danses.

– Il y aura le grand spectacle de reconnaissance à nos partenaires, sponsors et sympathisants qui nous ont accompagné depuis la création de notre école

– Un hommage sera rendu au Professeur Bienvenue AKOHA de son vivant. Voilà un peu les grandes lignes.

Quelles sont vos perspectives après ces 10ans d’existence?

Après 10 ans, nous allons continuer dans notre projet de promotion de l’hymne national car nous pensons atteindre les 77 communes du Bénin nous ne sommes que 44. Aussi, notre nouvelle création fera le tour des centres d’accueil de spectacle et le festival sur le plan national et international. Oui concernant le soutien des autorités du secteur je dirai oui seulement que cela n’ait pas à la hauteur de nos attentes. Mais nous espérons bien qu’ils nous soutiendront plus tard.

Que diriez-vous pour conclure?

Mon mot de fin c’est d’inviter la population béninoise a aimé nos actions nous accompagner et aussi tous soutien qui viendra dans l’accompagnement de notre initiative serait la bienvenue.