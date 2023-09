9ème  législature de l’Assemblée: Vlavonou échange avec Hounkpè sur les préoccupations des FCBE

Vues : 1

Le président Vlavonou et le SEN de la FCBE, Paul Hounkpè

Une délégation de responsables du parti FCBE était au cabinet du président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou le jeudi 07 septembre 2023. Conduite par le Secrétaire Exécutif National du parti, Paul Hounkpè, ancien chef de file de l’opposition béninoise, la délégation est allée échanger sur des préoccupations liées à certaines lois votées par l’Assemblée nationale. Paul Hounkpè et sa suite ont été reçus par le président Louis Vlavonou. À sa sortie d’audience, il a déclaré que le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou les a reçus sur leur demande. « C’était pour échanger avec lui sur des préoccupations majeures. Vous savez que nous sommes des acteurs politiques et nous manipulons des lois qui sont votées ici. Et dans la pratique, il est normal que nous échangions avec le premier responsable du parlement afin d’avoir les mêmes lectures de ces lois. Nous sommes donc venus échanger sur quelques aspects de certaines lois votées par notre parlement. Ce ne sera pas la dernière rencontre parce que nous ne manquerons pas de venir et de toujours échanger », a-t-il fait savoir.

A.T.