Présidentielle 2026 et succession de Talon: Djogbénou clarifie la position de l’UP le Renouveau

Le président de l’Union progressiste le renouveau (UPR), Professeur Joseph Djogbénou s’est prononcé sur les mouvements politiques qui s’observent jusque-là et a indiqué la position de sa formation politique dans la préparation de la présidentielle de 2026. C’est à la faveur d’une interview réalisée par le journal Fraternité, qu’il a réagi à ce sujet.





Ce que vous devriez savoir : « J’observe beaucoup de mouvements et beaucoup d’agitations qui se focalisent sur une année en oubliant celles qui la précèdent ». C’est en ces termes que l’ancien président de la Cour constitutionnelle et président de l’Union progressiste le renouveau (UPR), Professeur Joseph Djogbénou réagit sur la préparation des élections de 2026. Selon ses explications, au sein de l’UP le renouveau, aucune directive n’a été décidée. « L’Union progressiste le renouveau, à travers ses instances, décidera le moment opportun de ses choix et continuer à être les soldats de la protection de notre démocratie », a-t-il indiqué.

Entre les lignes : Pour le moment, le parti, fait-il comprendre, est « aux côtés du président de la République pour contribuer à la réalisation du Programme d’action du gouvernement. Mieux, ajoute le Professeur Djogbénou, la « Commission électorale nationale autonome (CENA) et les institutions de notre Etat n’ont pas lancé un processus électoral. Gardons-nous de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ». Son parti, a-t-il soutenu, ne veut pas se détourner de l’essentiel ni de l’urgence que constitue la réponse à la demande sociale parce qu’ils luttent pour le présent et le futur. « Aujourd’hui, nous devons nous préoccuper de la rentrée des classes ; c’est pour bientôt. Nous devons nous préoccuper davantage de la santé de nos populations. Nous devons nous préoccuper du transport, de la qualité de nos routes, de la demande d’une partie importante de nos populations à l’accès aux infrastructures modernes. Nous devons nous préoccuper du renforcement de notre démocratie », a précisé le président de l’UP le Renouveau.

Par ailleurs : Il rappelle que le 1er juillet 2023, les Nigériens ne « s’attendaient pas à une rupture de leur expérience démocratique ». Selon lui, la démocratie est une conquête quotidienne et « nous devons être des soldats de la protection de notre système démocratique ». Car, « qui ne regarde pas d’abord plus près et fixe plus loin, perd en orientation et en priorité, voire en responsabilité ». Le professeur pense qu’il faut que « nous nous consacrions à ces besoins de notre population, que nous cherchions des solutions de nature à satisfaire durablement les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens ». Il estime que le Bénin a « plus de défis à surmonter que les autres ».

Alban TCHALLA