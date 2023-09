Ordre national du Bénin: Talon promeut 108 députés dans différents grades

Vues : 13

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon, Grand-maître de l’ordre national du national, a promu par décret n°2023-448 daté du 4 septembre 2023, 108 députés de la 9ème législature. Il s’agit du décret portant nomination et promotion à titre exceptionnel et civil dans l’Ordre national du Bénin des députés membres de l’Assemblée nationale, 9ème législature. Ces derniers sont élevés au grade de grand officier à grand-croix, grand officier et commandeur. Parmi les sept députés distingués promus au grade de grand officier à grand-croix, on note Jean-Claude Clovis, Nicaise Fagnon, Barthelemy Kassa, Lazare Sèhoueto, Gbian Robert etc. Au titre de Grand Officier, 33 ont été élevés dont : Léon Basile Ahossi, Nourenou Atchadé, Eric Houndété, Gérard Gbénonchi, Délonix Djimèco Kogblévi, Nestor Noutaï, Orden Alladatin, Aké Natondé etc… Quant aux 68 restants, ils ont été honorés en étant élevés au grade de commandeur. Là, on note entre autres : Victor Prudent Topanou, Adechokan Gafari…Didier Maixent Djeigo, Armand Gansè, Michel Sodjinou …

A.T.