Départ exigé de ses soldats: La France s’engage dans un dialogue avec les autorités du Niger

A la suite des autorités du CNSP au pouvoir qui ont dénoncé le 03 août dernier, plusieurs accords de coopération militaire signés avec la France, le mouvement de la coalition de la société civile M62 multiplie, depuis samedi, les manifestations en vue de mettre la pression pour le « départ définitif des forces françaises » du Niger. Face à la situation, la France qui ne reconnaît pas les nouvelles autorités de Niamey et dont l’Ambassadeur a été désigné persona non grata, n’a plus autre choix que de rapatrier ses troupes. Mais depuis lundi 04 septembre, elle s’est engagée dans des discussions avec les militaires au pouvoir au Niger. Au cours d’une conférence de presse, le premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, a affirmé que des échanges avaient lieu pour obtenir un départ des soldats français. Ces échanges qui sont en cours, précise-t-il, devraient permettre très rapidement leur retrait. L’information est confirmée ce mardi 05 septembre 2023 par le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu. « Des échanges sur le retrait de certains éléments militaires ont commencé », a-t-il indiqué. Toutefois, la France semble ne pas vouloir retirer toutes ses forces puisque son ministère de la Défense évoque les unités chargées de l’entretien du matériel inutilisé sur place depuis plus d’un mois. « La question du maintien de certaines de nos forces se pose en particulier les unités chargées de l’entretien du matériel inutilisé sur place depuis plus d’un mois, comme par exemple les drones, les hélicoptères ou les avions de chasse », a affirmé le ministère. Il faut rappeler que les soldats français dont le départ est exigé sont au nombre de 1500.

Alban TCHALLA