“Chante et danse avec l’Amazone”: Le Gouvernement salue l’engouement du public

Vues : 1

Le public fortement mobilisé

Ce que vous devriez savoir :Au lendemain de la fête de l’indépendance du Bénin, le monument qui attire du monde venant de toute l’Afrique et des autres continents, depuis peu, la statue de l’Amazone, érigée à Cotonou,a accueilli sur son esplanade, un public important pour divers spectacles. Ainsi, depuis le 8 août 2023,une belle animation musicale a rassemblé jusqu’au 03 septembre 2023, plusieurs milliers de spectateurs de toutes les catégories sociales et professionnelles. C’est le fruit d’uneinitiative inédite de l’Etat béninois “Chante et danse avec l’Amazone”, qui vise à mettre sur scène chaque soir, des artistes, orchestres et compagnies de danse afin d’offrir aux Béninois et à tous types de visiteurs, un moment de divertissement mémorable au pied de la statue de l’Amazone. Les autorités espèrent aussi enregistrer davantage, la présence des Béninois et étrangers sur le site devenu l’un des lieux d’attraction à Cotonou. Pendant ces jours, des orchestres de musique et compagnies de danse ont fait chanter et danser le public sur plusieurs variétés musicales (le Jazz Afro, la musique urbaine, le Juju Music, des percussions, le Gospel et bien d’autres rythmes) chaque soir, du coucher du soleil jusqu’à la tombée de la nuit.

Ce qu’en dit le ministre : Lespectacle a connu son épilogue le dimanche 03 septembre 2023. A cette occasion, le Ministre en charge du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, et les responsables des directions technique et artistique ont salué la réaction du public face à l’initiative. «Le Gouvernement s’est rendu compte que nos compatriotes ont très bien compris le concept et se sont appropriés ces lieux pour leur donner une âme. Nous avons remarqué que le public a répondu très favorablement avec enthousiasme tous les jours, et principalement les week-ends», a dit le ministre. A l’entendre, l’initiative a été bien épicée pour permettre au public de vivre une expérience inoubliable pendant ces grandes vacances, surtout avec la mise en place des bâches pour les pique-niques en famille ou entre amis, des dispositifs pour des activités ludiques, ainsi que des Food trucks. « Tout ceci vise à créer un écosystème économique sur cette esplanade et permettre encore à nos visiteurs, aux Béninois de mieux s’approprier cette place avec leurs familles », a-t-il apprécié.

Entre les lignes :« Chante et Danse avec l’Amazone », c’est plus d’une trentaine de compagnies musicales et quatre (04) compagnies de danse, soit au total, plus de 150 musiciens et une cinquantaine de danseurs sur scène pendant la période, a précisé le Ministre Abimbola entouré de son Directeur de cabinet et des membres de l’équipe de mise en œuvre, notamment, les responsables des agences ADAC et ANPT. Selon les statistiques, l’initiative a mobilisé les jours ordinaires, entre 250 et 500 personnes. Pendant les week-ends, le nombre de participants varie entre 3000 et 6000 personnes. Le public a salué cette initiative du gouvernement et appelle à sa pérennisation et à une meilleure organisation les prochaines fois.