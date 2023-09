Agence Nationale de Gestion des Marchés: Les membres du Conseil d’administration désormais connus

Vues : 17

(Voici les attributions de ce Conseil)

Ce que devriez comprendre : Mise en place par décret n°2022-493le 3 août 2022, l’Agence Nationale de Gestion des Marchés a pour objet la gestion des infrastructures marchandes. Son Conseil d’administration est composé de cinq (05) membres, à savoir : Il s’agit notamment du ministre de ’Economie, des Finances, Romuald Wadagni et du ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, José Tonato ou de leurs représentants. Ces deux ministres vont travailler en collaboration avec le représentant de l’ANCB, Charlemagne Yankoty et les deux représentants de la Présidence dont Achille Houssou et Armand Ologoudou. Ces derniers ont été nommées par décret en date du 26 juillet 2023 signé du président de la République. Selon le décret signé du président Patrice Talon, Achille Houssou est nommé Président du Conseil d’administration de l’Agence nationale de Gestion des Marchés. Armand Ologoudou est l’Administrateur délégué ayant pour mission l’appui à l’accélération de la mise en route de l’Agence. Son mandat est fixé à deux (2) ans. Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, à compter de la date de leur installation.

Attributions du Conseil d’administration : Le Conseil d’administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l’Agence nationale de Gestion des Marchés et veille, en toutes circonstances, à leur mise en œuvre. A ce titre, il est chargé notamment de: définir les objectifs de l’Agence et l’orientation qui doit être donnée à son administration ; d’adopter l’organigramme et les procédures de l’Agence nationale de Gestion des Marchés; d’adopter le budget, les plans d’investissement et plans stratégiques de développement de l’Agence nationale de Gestion des Marchés; d’assurer le contrôle permanent de la gestion du Directeur général examiner les rapports d’activités de l’Agence ainsi que les rapports annuels de performance; d’arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général ; d’adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et d’autoriser les autres conventions d’importance significative passées par le Directeur général. Ce Conseil recrute et approuve le règlement intérieur proposé par le Directeur général. Il décide de sa révocation en cas de manquement ou insuffisances de résultats. Il propose à l’autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l’Agence nationale de Gestion des Marchés ainsi que toute modification des statuts autoriser les dons et legs.

Mission du président du Conseil d’administration : Le président du Conseil d’administration est notamment chargé de veiller à ce que le Conseil d’administration assume le contrôle de la gestion confiée au Directeur général et, à cet effet, effectue en tout moment, les vérifications qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission. Il convoque les réunions du Conseil d’administration et coordonne les relations des membres du Conseil avec la direction générale et notamment les demandes d’informations.

Alban TCHALLA