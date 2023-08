Résolution de la crise sociopolitique au Niger: Boni Yayi suggère le dialogue et exige la levée des sanctions de la CEDEAO

Vues : 1

En sa qualité d’ancien président de la République et de l’Union Africaine, Boni Yayi s’est prononcé sur la prise de pouvoir le 26 juillet dernier, par les militaires au Niger. Il condamne le coup d’Etat et appelle au dialogue les acteurs impliqués notamment la CEDEAO pour une solution diplomatique négociée.



« Le Dialogue et la diplomatie doivent primer sur l’option guerrière ». C’est en ces termes que l’ancien chef d’Etat, Boni Yayi s’est exprimé face à la menace militaire de la CEDEAO qui plane sur le Niger. Avant de faire des recommandations, il fait comprendre que l’opinion publique africaine se demande pourquoi la CEDEAO n’a pas cru devoir saisir les Nations Unies notamment son conseil de sécurité comme à l’accoutumée ou tout au moins tenir compte de l’avis du Conseil de Paix et Sécurité de l’UA avant toute intervention militaire. Car, pour lui, une telle intervention donnerait lieu à l’affrontement entre les États, les peuples, entraînant la fragilisation des économies et finalement la dislocation de la CEDEAO. « Nous devrions absolument éviter cela afin de préserver la mémoire des Pères fondateurs de la CEDEAO. Il est grand temps de rendre réelle la volonté des pères fondateurs de l’OUA, notamment du Président Kwame Nkrumah dont le rêve a été la réalisation de l’unité de l’Afrique : « Africa Must Unite » », a-t-il écrit dans sa déclaration.

Entre les lignes : Outre, la menace d’intervention militaire, la CEDEAO a posé des sanctions entraînant la fermeture des frontières de ses pays membres avec le Niger. Boni Yayi trouve que cette fermeture des frontières contraint le peuple Nigerien et d’autres peuples du monde à une famine et probablement à des réfugiés. « Que les responsables africains à tous les niveaux et singulièrement les Chefs d’État de la CEDEAO se souviennent que ce fut en 1885 à la Conférence de Berlin que l’Afrique a été partagée. Et ce fut dans une résistance farouche que l’Europe colonisatrice est arrivée à bout de nos Héros Almamy Samory Touré, Bio Guerra, Kaba et Behanzin, imposant alors les frontières actuelles », a-t-il rappelé tout en souhaitant l’ouverture de toutes les frontières fermées ainsi que la levée des sanctions économiques, monétaires et financières. Il dit vouloir s’associer au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine pour lancer un appel à tous les acteurs pour qu’ils évitent toute sorte d’ingérence extérieure. « Je les invite aussi à s’employer à semer l’évangile de la Paix et non celle de la guerre. Chacun doit éviter de transformer le Niger et notre sous-région en un théâtre de conflits généralisés et en un sanctuaire du djihadisme », a-t-il lancé.

Par ailleurs : L’ancien président Boni Yayi a profité de son adresse pour faire un certain nombre de recommandations à la CEDEAO. « Le moment est venu pour faire nôtres les principes fondamentaux de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance afin d’aboutir à la surveillance multilatérale de la gouvernance des affaires des États membres de notre communauté. Ainsi, sur la base de nos protocoles, adopter des mécanismes de convergence constitutionnelle, harmoniser et consensualiser nos lois dont le non-respect constitue certainement un des facteurs de la recrudescence des remises en cause de l’ordre constitutionnel et de la flambé des Coups d’État militaire dans nos pays », suggère-t-il. A l’en croire, la CEDEAO doit affirmer son leadership dans ces domaines afin de prendre en compte les intérêts et la survie des peuples. « Nous avons besoin de continuer d’asseoir dans nos pays et notre sous région, une gouvernance de paix dépouillée de toutes sortes d’exclusions politiques. Institutionnelles, électorales, économiques, sociales et sécuritaires », propose-t-il. Notons que l’ex-président Boni Yayi a été sollicité par le passé dans la résolution de plusieurs foyers de tension et de crises électorale en Côte d’Ivoire (2010), au Mali (2012), en Sierra Leone (2012), au Ghana (2012), en République centrafricaine (2012), au Burkina Faso (2014), au Burundi (2015) et plus récemment en Guinée (2022).

Alban TCHALLA