Gabon: Qui est le Général Brice Oligui Nguema, cerveau du putsch ?

Porté en triomphe après la chute du régime d’Ali Bongo, le nouvel homme fort du Gabon, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est fils d’un Officier Général gabonais. Depuis avril 2019, il dirige la Garde Républicaine en succédant au Général Grégoire Kouna. Sa mission à la tête de cette unité, est de veiller et de renforcer le dispositif de protection du président Ali Bongo. Mais l’homme a opéré des réformes dont la plus marquante est le développement de la Section des Interventions Spéciales (S.I.S – une unité spéciale placée sous l’autorité directe d’Ali Bongo) qu’il fait passer d’une trentaine à plus de 300 éléments (avec près de 100 tireurs de précision), qu’il dote d’équipements de pointe et dont il compose même le chant. Brice Clotaire Oligui Nguema a été formé à l’académie royale militaire de Meknès au Maroc. Ayant suivi le stage commando du Centre d’entraînement commando en forêt équatoriale du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est vite remarqué par la hiérarchie militaire de la garde prétorienne et devient l’un des aides de camp d’Omar Bongo. Il va y rester jusqu’à son décès en juin 2009. À l’arrivée du fils d’Omar Bongo décédé, c’est-à-dire Ali Bongo en 2009, il a été nommé attaché militaire à l’ambassade du Gabon au Maroc et au Sénégal. Brice Clotaire Oligui Nguema a exercé convenablement ses missions. En octobre 2018, il a été rappelé au Gabon où il remplace le colonel Frédéric Bongo à la tête du service de renseignement de la Garde Républicaine : la Direction Générale des Services Spéciaux (DGSS). Un an après, en avril 2019, il accède à la tête de cette Garde Républicaine en succédant au Général Grégoire Kouna. Depuis ce mercredi 30 août, le patron de la Garde présidentielle a décidé de mettre fin au pouvoir d’Ali Bongo avançant l’argument de la préservation de la paix. Un Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a été mis en place. Les élections générales du samedi 26 août 2023 sont annulées, les frontières sont fermées jusqu’à nouvel ordre, toutes les institutions de la République sont dissoutes notamment le Gouvernement, la CENA, l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique social et environnemental, le Conseil Gabonais des élections. C’est le 5è coup d’Etat en Afrique francophone depuis 2020 (Mali, Burkina, Guinée, Niger et Gabon). Il faut rappeler que Ali Bongo est déclaré vainqueur de cette élection avec 64,27% des suffrages exprimés.



Alban TCHALLA