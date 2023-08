Gabon: Les militaires prennent le pouvoir, Ali Bongo Odimba renversé

Vues : 13

Quelques minutes après la diffusion des résultats officiels indiquant la victoire d’Ali Bongo (64,27% des suffrages exprimés), un groupe de militaires a annoncé avoir mis « fin à son régime ». Dans leur communiqué, de ce mercredi 30 août sur la chaîne de télévision Gabon 24, les Forces de défense et de sécurité réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) ont, au nom du people Gabonais et garant de la protection des institutions, décidé de « défendre la paix en mettant fin au régime d’Ali Bongo ». Ils déclarent l’annulation du scrutin et la dissolution des institutions Gabonaises. « Les élections générales du 26 août 2023 sont annulées, les frontières sont fermées jusqu’à nouvel ordre, toutes les institutions de la République sont dissoutes notamment le Gouvernement, la CENA, l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique social et environnemental, le Conseil Gabonais des élections », a lu l’un des militaires. Les militaires du CTRI réaffirment leur attachement au respect des valeurs du Gabon vis-à-vis de la Communauté nationale et internationale. Au pouvoir depuis 14 ans, le président du Gabon, Ali Bongo Odimba a été réélu lors du scrutin de samedi dernier avec 64,7% des suffrages exprimés, a annoncé mercredi l’autorité nationale en charge du scrutin. Son principal rival Albert Ondo Ossa n’a recueilli que 30,77% des voix. Cette élection a ét émaillée de violence. Pour l’heure, la situation reste encore tendue et il est difficile de savoir où se retrouve le président Gabonais.

Alban TCHALLA