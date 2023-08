Vie du parti Moele-Bénin: Jacques Ayadji et ses militants en congrès dès samedi

Vues : 13

Jacques Ayadji, président de Moele-Bénin

Le parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) organise son premier congrès ordinaire les 02 et 03 septembre 2023. Ceci conformément aux textes et statuts de la formation politique. Les assises vont se tenir au palais des congrès de Cotonou autour du thème « Moele-Bénin: résolument en marche ». Les militants sont invités à prendre les dispositions en vue de participer à cette importante activité du parti. Ils sont également appelés à se mettre à jour vis à vis de la trésorerie générale afin de prendre part aux travaux du congrès dans les conditions requises par les statuts du parti. Les responsables du parti dont les membres du Bureau Politique National (BPN); les Coordonnateurs de circonscription électorale (CCE); les vice- Coordonnateurs de circonscription électorale (VCCE); les coordonnateurs communaux (CC) et les commissaires aux comptes sont attendus à ce congrès.

La classe politique béninoise attendue aux assises

Il faut rappeler que depuis sa création en juillet 2018 à Awaya à Dassa-Zoumè, le parti, présidé par Jacques Ayadji, a régulièrement participé aux rendez-vous électoraux. Il a pris part aux dernières législatives de janvier 2023. A cet effet, ce premier congrès permettra aux responsables d’exposer le bilan du parcours et de faire une mise au point au sein du parti. Au terme des travaux, le parti va prendre des résolutions et positions sur les grands sujets. Par ailleurs ce rendez-vous, sera l’occasion pour la mouvance présidentielle et l’opposition de s’exprimer publiquement sur l’actualité nationale ainsi que régionale.

Alban TCHALLA