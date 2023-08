Wilfried Houngbédji à propos de l’implication du chef de l’Etat dans la crise nigérienne: « Le Président Talon est dans le  panafricanisme agissant »

Vues : 30

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji s’est prononcé après les récentes polémiques au sujet des propos du Chef de l’Etat sur la résolution de la crise au Niger. C’était à l’occasion de son entretien le lundi 21 août 2023, sur le sens de l’engagement de la Cedeao à rétablir l’ordre constitutionnel. Au cours de cette émission, il a justifié le panafricaniste du président Talon. « Personne n’a dit au président Talon quand il a pris le pouvoir de prendre la décision qu’il a prise d’exempter de visa d’entrée au Bénin, tous les citoyens africains », a-t-il clamé. Pour lui, le président Talon est devenu la voix de l’Afrique sur certaines questions essentielles comme la dette, le financement du développement africain. « Quand il prend la parole sur ces sujets, ce n’est pas que le Béninois qui parle », précise le porte-parole du gouvernement. « Le président Talon n’a pas une double nationalité », souligne-t-il avant d’ajouter qu’il est dans « le panafricanisme agissant ». Par contre, le porte-parole du gouvernement trouve que parmi ceux qui se disent panafricanistes, « certains ne sont pas en accord avec leurs propres discours ». Il apprend que des panafricanistes supposés qui pensent que la France est la source de tous les malheurs des pays africains ont le passeport français et la double nationalité. Il se demande pourquoi, ceux-là ne renoncent pas à la nationalité française. « On veut les voir déchirer le passeport français, la carte d’identité française pour dire “nous, on est africain pur-sang, on ne veut plus rien” » a laissé entendre le porte-parole du gouvernement.

Alban TCHALLA