Societas: Des Béninoises parlent des mèches brésiliennes

Admirées par certaines et détestées par d’autres, l’adoption des mèches brésiliennes ne fait pas l’unanimité chez les femmes béninoises. En effet, cette tendance observée actuellement chez des jeunes filles ou des dames, n’est pas du goût de toutes les femmes. Pourquoi ? Les raisons sont révélées dans ce numéro de votre rubrique ‘‘Societas’’. Lisez plutôt.

BONOU Georgine, Nouvelle bachelière :

« J’utilise les mèches brésiliennes quelques fois pour protéger mes cheveux »

« Selon moi, ce sont les mèches importées et de bonnes qualités. J’utilise les mèches brésiliennes quelques fois pour protéger mes cheveux afin de sortir et surtout quand je ne suis pas tressée.Je les utilise des fois pour changer un peu de look ».

Abambiola Laure, Nouvelle bachelière :

« Je ne suis pas en mesure de me les offrir »

« Pour moi, les mèches brésiliennes ne sont pas mauvaises pour des femmes qui aiment mettre le tissage. Personnellement, je ne les utilise pas pour le moment.Puisqu’elles coûtent un peu cher et je ne suis pas en mesure de me les offrir ».

DahouSylvie, Styliste :

« C’est une qualité de mèche qui coûte chère »

« C’est une qualité de mèche qui coûte cher. Mais c’est plus résistant.C’est comme une nouvelle chemise qui sort et puis tout le monde veut s’en procurer. Je n’ai pas encore acheté puisque je n’ai pas encore l’argent pour m’en m’offrir.

Conceptia de Souza, Etudiante

« Je préfère les mèches brésiliennes »

« Je suis étudiante en espagnol 2 a l’université de Parakou.Bon généralement les mèches font ressortir la beauté qui est en chaque femme.Et même d’après ce que je sais elles sont sans risque et sont durables ».

Anaïs KPANGON, Inspectrice des finances en formation à l’ENA

« Je préfère me tresser avec mes cheveux »

« Totalement contre. Les filles vident les mecs pour les mèches brésiliennes. Moi personnellement ça me gêne. Je préfère me tresser depuis l’enfance avec mes propres cheveux ».

BOHIKI Korine, Étudiante en 3eme année de communication (linguistique) :

« Ces mèches me rendent plus fière et sexy »

« Moi personnellement, j’aime beaucoup les mèches brésiliennes puisque c’est de la classe. Loin de là, on se trouve plus belle quand on se tresse avec même si c’est coûteux.En tant que jeune fille, je dois me rendre belle et ravissante donc utiliser ces mèches me rend plus fière et sexy.D’ailleurs, quand je sors on doit me remarquer et me distinguer grâce à ces mèches».

Anne Guézodjè, Nouvelle bachelière

« Jusqu’à maintenant, ça ne m’intéresse pas»

« Pour moi les mèches brésiliennes sont des mèches récoltées dans les temples majoritairement situées en Inde et qui sont traitées par les sociétés brésiliennes avant leurs exportations. Je n’utilise pas encore les mèches brésiliennes, car jusqu’à maintenant, ça ne m’intéresse pas ».

Octavie AGBOÏGBA, Nouvelle bachelière :

« Je les adore »

« Pour moi les mèches brésiliennes sont des cheveux importé des pays de l’Europe et coûtent une fortune. Oui j’utilise quelques une, car je les adore et je me dis que j’en payerai beaucoup si j’avais des moyens ».

SABi Yo Isbath, Etudiante en Master de droit : « Ces mèches sont récupérées sur des cadavres. Je n’en utilise pas »

« Pour ce qu’on a toujours essayé de nous faire croire, les mèches brésiliennes sont des cheveux humains de femmes brésiliennes qu’on récupère pour fabriquer des extensions de cheveux, des tissages et des perruques. Mais récemment j’ai découvert dans un documentaire que ces mèches n’appartiennent pas aux femmes brésiliennes et qu’elles viennent toutes d’Asie. Les grandes marques ont choisi l’appellation mèches brésiliennes pour pouvoir attirer de la clientèle et faire croire qu’elles sont de meilleures qualités afin de les vendre plus cher. Et ce qu’on ne nous dit pas souvent c’est que ces mèches sont récupérées sur des cadavres. Je n’en utilise pas. Parce que ces mèches récupérées sur des cadavres coûtent excessivement cher ».

AMOUSSOU Mariette, Etudiante :

« Les mèches brésilienne attirent les esprits mauvais »

« Moi je n’aime pas du tout les mèches brésiliennes. D’abord ce sont des mèches qui coûtent éperdument chère, excessivement chère que moi je me dis que je ne vais jamais gaspiller mon argent pour ça. Ensuite il faut aussi savoir que les mèches brésiliennes attirent les esprits mauvais. Ce qui crée des désastres dans la vie humaine. Ce sont celles qui sont de teint-claire sont souvent victimes ».

BAGBONON Fribène, Etudiante :

« Moi je suis toujours accro des mèches brésiliennes »

« Les mèches brésiliennes sont des mèches de très bonne qualité et bien faite. Elles sont souples et légères sur la tête surtout lorsque le vent souffle dedans c’est vraiment agréable. Moi je suis toujours accro des mèches brésilienne car ça montre aussi ton rang automatique quand on aperçoit ça sur ta tête. Si tu es une jeune fille aujourd’hui et tu ne fais pas les mèches brésiliennes, c’est que tu n’es pas branchée. En tous cas, peu importe la fortune que ces mèches vont coûter, moi je serrai toujours accro ».

Awele Martine Yelian : Journaliste à LE RURAL :

« Cela ne m’intéresse pas trop »

« Pour ces mèches brésiliennes, moi je ne les utilise pas à cause de son coût. Le coût est élevé et il y a des besoins à prioriser. En tant que femme, les besoins sont nombreux et nous devons prioriser certains. Donc je ne m’intéresse pas trop. »

MelvinaChabi, Journaliste Reporter d’Image :

« Tu peux être belle naturellement mais si tu as les moyens tu peux l’acheter »

«C’est la tendance des jeunes filles actuellement. Quand tu as des mèches brésiliennes sur la tête, on dit que tu as les moyens ou que tu sors avec un gars qui est financièrement bon. Les mèches brésiliennes durent beaucoup mais coûtent cher. Ce n’est pas qui veut, qui en achète parce qu’il faut les moyens pour s’en procurer. Moi si quelqu’un me l’offre, je m’en servirai. Je pense que ce n’est pas le fait de mettre les mèches brésiliennes qui rend belle. La beauté ne nécessite pas cela. Tu peux être belle naturellement mais si tu as les moyens tu peux l’acheter pour ton plaisir. J’invite mes sœurs donc à ne pas envier leurs copines qui ont les mèches brésiliennes et à ne pas aussi forcer leurs compagnons à leur acheter. Toutes les femmes sont naturellement belles ».

Élodie ACCLASSATO, Etudiante :

« Je me demande comment ils ont fabriqués ces mèches brésiliennes »

« D’abord, c’est très chère et de deux, ça montre en Afrique que la colonisation n’est pas finie. Car, on fait tout pour ressembler au blanc.Et je ne sais pas d’où viennent ces mèches brésiliennes. Ensuite, je me demande si ce n’est pas des cheveux des blancs qui sont morts qu’ils utilisent pour fabriquer ses mèches brésiliennes. De plus ces mèches là sont tellement chères de nos jours surtout les mèches brésiliennes naturelles. Quand ils disent mèches naturelles brésiliennes, moi je me demande toujours pourquoi ils disent qu’elles sont naturelles. Sincèrement, moi j’ai des doutes sur ses marchandises. J’ai aussi constaté que les religions évangéliques n’acceptent pas que leurs fidèles utilisent ses mèches parce qu’ils disent que c’est le signe du diable ; ces mèches sont diaboliques ».

Huberte AGOSSA, Etudiante :

« Moi je suis pour les mèches brésiliennes »

« Oui je suis pour. Car, déjà sa diminue le temps de s’asseoir pour faire les mèches, en plus ça ne se gâte pas. Tu peux porter autant de temps que tu veux. Elles restent toujours jolies quand c’est bien fait sur la tête. Bel et bien qu’elles sont un peu chères, mais c’est vraiment bon de les avoir. Elles attirent à vue d’œil et sont lisses au toucher. En plus, elles sont plus légères ».