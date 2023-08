Situation socio-politique au Niger: L’UA s’oppose à  toute ingérence extérieure, hors Afrique

Vues : 5

Au cours de sa réunion du 14 août dernier sur la situation au Niger, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (UA) a pris un certain nombre de décisions. Au nombre de 16, ces décisions ont été publiées dans un communiqué ce mardi 22 août 2023. Au point 14, le CSP rejette « fermement toute ingérence extérieure d’un acteur ou d’un pays extérieur au Continent dans les questions de paix et de sécurité en Afrique, y compris les engagements de sociétés militaires privées sur le continent, conformément à la Convention de l’OUA de 1977 pour l’élimination du mercenariat en Afrique ». Il a également décidé de suspendre le pays de toutes les activités de l’UA « jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel ». Il prend note de la décision de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) de déployer une force en attente au Niger et demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ce déploiement.

Encadré

Voici les 16 décisions et résolutions prises par l’UA

1. Réitère sa profonde préoccupation face à la résurgence des coups d’État militaires qui compromettent la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que le développement du Continent ;

2. Réitère également sa condamnation sans équivoque du coup d’État militaire qui a eu lieu le 26 juillet 2023 au Niger et qui a abouti à l’éviction d’un président démocratiquement élu, S.E. Mohamed Bazoum, par une faction d’officiers militaires ;

3. Se félicite du Communiqué final du Sommet extraordinaire de l’Autorité des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique au Niger, adopté le 30 juillet 2023, et du Communiqué final du 2e Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Niger, adopté le 10 août 2023 ;

4. Prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une Force en attente et demande à la Commission de l’UA d’entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires du déploiement d’une Force en attente au Niger et d’en faire rapport au Conseil ;

5. Réaffirme sa pleine solidarité avec les efforts de la CEDEAO dans son engagement soutenu en faveur du rétablissement de l’ordre constitutionnel par des moyens diplomatiques ;

6. Salue et soutient fortement les efforts inlassables déployés par la CEDEAO en vue du rétablissement pacifique de l’ordre constitutionnel dans la République du Niger ; et demande à la Commission de l’UA de nommer et de déployer un Haut Représentant pour encourager les efforts de médiation de la CEDEAO ;

7. Décide, conformément aux instruments pertinents de l’UA, en particulier l’Acte constitutif de l’UA, le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, de suspendre immédiatement la participation de la République du Niger de toutes les activités de l’UA et de ses organes et institutions jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel dans le pays ;

8. À cet égard, exhorte tous les États membres de l’UA et la communauté internationale, y compris les partenaires bilatéraux et multilatéraux, à rejeter ce changement anticonstitutionnel de gouvernement et à s’abstenir de toute action susceptible de conférer une légitimité au régime illégal du Niger ;

9. Se félicite du communiqué du Président de la Commission de l’UA publié le 10 août 2023 concernant le mauvais état de santé et la détention du président Mohamed Bazoum ; à cet égard, réitère son exigence pour la libération immédiate et inconditionnelle de S.E. le Président Mohamed Bazoum et de tous les autres détenus, et le respect de leurs droits humains, y compris la protection de leur santé physique et de leur intégrité morale ;

10. Fait sien le paragraphe 10 (k) du Communiqué final de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique au Niger, adopté le 30 juillet 2023, concernant l’imposition de mesures punitives, tout en veillant à son application progressive et en minimisant son effet disproportionné sur les citoyens du Niger ;

11. Demande à la Commission de l’UA, en étroite collaboration avec la Commission de la CEDEAO, de compiler et de soumettre d’urgence la liste des membres de la junte militaire et de leurs soutiens militaires et civils, y compris ceux qui sont impliqués dans la violation des droits fondamentaux du Président Bazoum et d’autres détenus, en vue de sanctions ciblées et de l’application de mesures punitives individuelles ;

12. Salue les efforts de la CEDEAO sous la direction de S.E. Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigéria et appelle les États membres à mettre pleinement en œuvre les sanctions imposées par la CEDEAO et approuvées par le CPS et demande à la Commission, en consultation avec la CEDEAO, d’informer régulièrement le Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des sanctions imposées ;

13. Invite la junte militaire au Niger à coopérer avec la CEDEAO et l’UA en vue d’un rétablissement pacifique et rapide de l’ordre constitutionnel et appelle le peuple nigérien à rester calme, à s’abstenir de toute action susceptible d’envenimer la situation et à adopter pleinement une approche pacifique en vue du rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays ;

14. Rejette fermement toute ingérence extérieure d’un acteur ou d’un pays extérieur au Continent dans les questions de paix et de sécurité en Afrique, y compris les engagements de sociétés militaires privées sur le continent, conformément à la Convention de l’OUA de 1977 pour l’élimination du mercenariat en Afrique ;

15. Exhorte vivement les militaires à placer les intérêts suprêmes du Niger et de son peuple au-dessus de tout, et de retourner immédiatement et sans condition dans les casernes et de se soumettre aux autorités civiles conformément à la Constitution du Niger ; et

16. Décide de demeurer activement saisi de la question.