Putsch au Niger: Obasanjo désapprouve  l’intervention  militaire de la Cedeao

Olusegun Obasanjo

Ex-président du Nigéria, Olusegun Obasanjo se rallie aux personnalités africaines qui s’opposent à la menace d’une intervention militaire brandie par la Cedeao, au cas où toutes les démarches diplomatiques échoueraient dans la résolution de la crise au Niger. Obasanjo s’est exprimé sur cette préoccupation lorsqu’il s’est adressé au responsable de la communication et du plaidoyer de la Youth Bridge Foundation, Thomas Adotei Pappoe, à Mankessim au Ghana.

La Cedeao reste toujours intransigeante sur la possibilité de faire intervenir des contingents militaires des pays membres pour rétablir dans ses fonctions le président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juin dernier par des putschistes militaires. Pour l’ex-président nigérian, la Cedeao aurait dû adopter une approche plus diplomatique et ne pas apparaître comme « belligérante » face à ce nouveau coup d’État dans la sous-région. Olusegun Obasanjo n’a pas manqué d’établir des parallèles avec une situation similaire dans l’histoire du Ghana.

A propos des raisons des coups d’État récents soutenus par les citoyens, Obasanjo évoque des causes profondes en Afrique qui n’ont pas été prises en compte. Selon lui, le soutien public aux coups d’État résulte de la frustration des citoyens lorsque les dirigeants ne tiennent pas souvent compte des aspirations du peuple.

Il faut rappeler que Olusegun Obasanjo est également un ancien président du Nigeria venu pour la première fois au pouvoir par un coup d’Etat militaire en 1975, alors qu’il occupait la fonction de chef d’état-major des armées. Il avait renversé à l’époque le gouvernement civil en place. Obasanjo a ensuite remis le pouvoir aux civils en 1979, mais il l’a reconquis en 1999 en tant que président élu démocratiquement. Un poste qu’il gardera pendant deux mandats consécutifs, jusqu’en 2007.

Aujourd’hui, l’ancien putschiste nigérian est une grande voix politique dans la sous-région. Un auteur prolifique et un médiateur international. Il a écrit plusieurs livres sur des questions politiques et socio-économiques et il a été impliqué dans des initiatives de résolution de conflits en Afrique. Obasanjo est souvent consulté pour son expertise et son expérience en tant que leader et homme d’État.

Christian TCHANOU